С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Украина превратилась в машину для отмывания денег для отрицательных элементов из США, рассказал РИА Новости отец американского миллиардера Илона Маска, южноафриканский предприниматель Эррол Маск.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.