Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эррол Маск заявил, что Украина превратилась в машину для отмывания денег для отрицательных элементов из США.
- По словам Эррола Маска, президент США Дональд Трамп работает над улучшением ситуации.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Украина превратилась в машину для отмывания денег для отрицательных элементов из США, рассказал РИА Новости отец американского миллиардера Илона Маска, южноафриканский предприниматель Эррол Маск.
"Украина стала местом, где отрицательные элементы из Соединенных Штатов отмывают деньги... Украина - это машина для отмывания денег", - сказал он на полях ПМЭФ.
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При этом Маск-старший добавил, что президент США Дональд Трамп работает над улучшением ситуации и "ставит всех на свои места".
Петербургский международный экономический форум в этом году проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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