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Отец Илона Маска заявил, что Украина стала машиной для отмывания денег - РИА Новости, 08.06.2026
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07:04 08.06.2026
Отец Илона Маска заявил, что Украина стала машиной для отмывания денег

Эррол Маск: Украина превратилась в машину для отмывания денег

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЭррол Маск
Эррол Маск - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Эррол Маск. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эррол Маск заявил, что Украина превратилась в машину для отмывания денег для отрицательных элементов из США.
  • По словам Эррола Маска, президент США Дональд Трамп работает над улучшением ситуации.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Украина превратилась в машину для отмывания денег для отрицательных элементов из США, рассказал РИА Новости отец американского миллиардера Илона Маска, южноафриканский предприниматель Эррол Маск.
"Украина стала местом, где отрицательные элементы из Соединенных Штатов отмывают деньги... Украина - это машина для отмывания денег", - сказал он на полях ПМЭФ.
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При этом Маск-старший добавил, что президент США Дональд Трамп работает над улучшением ситуации и "ставит всех на свои места".
Петербургский международный экономический форум в этом году проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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