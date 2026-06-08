Куратор "Императорского маршрута" рассказала об интересе регионов к проекту

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Екатеринбург, Пермь, Тюмень, Тобольск, Краснодарский край и Крым проявляют активность в проекте "Императорский маршрут".
- В понедельник в правительстве Самарской области подписали трехстороннее соглашение о включении региона в проект "Императорский маршрут".
САМАРА, 8 июн - РИА Новости. Екатеринбург, Пермь, Тюмень, Тобольск, Краснодарский край, а также Крым проявляют активность в федеральном историко-культурном туристическом проекте "Императорский маршрут", сообщила председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.
В понедельник в правительстве Самарской области подписано трехстороннее соглашение о включении региона в проект "Императорский маршрут". В церемонии приняли участие губернатор области Вячеслав Федорищев и создатель и куратор проекта Анна Громова.
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"Какие-то регионы работают чрезвычайно активно и уже проложили межрегиональные маршруты, которые включают длительное пребывание туриста на территории региона. Очень активны Екатеринбург, Пермь, Тюмень, Тобольск, крымчане очень хорошо включаются (в проект - ред.), Краснодарский край", - сказала Громова журналистам после подписания соглашения.
Федеральный историко-культурный туристический проект "Императорский маршрут" реализуется фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" с 2017 года для объединения в регионах с помощью культурно-познавательного туризма объектов, связанных с императорским домом Романовых. В их числе места памяти, официальных визитов, посещений и паломничеств, образовательных путешествий великих князей, императорских резиденций и великокняжеских усадеб.