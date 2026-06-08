Куратор "Императорского маршрута" рассказала об интересе регионов к проекту

Краткий пересказ от РИА ИИ Екатеринбург, Пермь, Тюмень, Тобольск, Краснодарский край и Крым проявляют активность в проекте "Императорский маршрут".

В понедельник в правительстве Самарской области подписали трехстороннее соглашение о включении региона в проект "Императорский маршрут".

САМАРА, 8 июн - РИА Новости. Екатеринбург, Пермь, Тюмень, Тобольск, Краснодарский край, а также Крым проявляют активность в федеральном историко-культурном туристическом проекте "Императорский маршрут", сообщила председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.

В понедельник в правительстве Самарской области подписано трехстороннее соглашение о включении региона в проект "Императорский маршрут". В церемонии приняли участие губернатор области Вячеслав Федорищев и создатель и куратор проекта Анна Громова.

« "Какие-то регионы работают чрезвычайно активно и уже проложили межрегиональные маршруты, которые включают длительное пребывание туриста на территории региона. Очень активны Екатеринбург, Пермь, Тюмень, Тобольск, крымчане очень хорошо включаются (в проект - ред.), Краснодарский край", - сказала Громова журналистам после подписания соглашения.