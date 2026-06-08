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Самарскую область включили в "Императорский маршрут" - РИА Новости, 08.06.2026
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Туризм
 
14:04 08.06.2026 (обновлено: 14:32 08.06.2026)
Самарскую область включили в "Императорский маршрут"

Самарская область вошла в "Императорский маршрут"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМонумент Славы в Самаре
Монумент Славы в Самаре - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самарская область включена в федеральный историко-культурный туристический проект "Императорский маршрут".
  • В понедельник в правительстве Самарской области подписано трехстороннее соглашение о включении региона в "Императорский маршрут".
  • Проект "Императорский маршрут" уже включает территории от Калининграда до Владивостока и Хабаровска.
САМАРА, 8 июн - РИА Новости. Самарская область включена в федеральный историко-культурный туристический проект "Императорский маршрут", передает корреспондент РИА Новости с места событий.
В понедельник в правительстве Самарской области подписано трехстороннее соглашение о включении региона в "Императорский маршрут".
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В церемонии приняли участие глава региона Вячеслав Федорищев, председатель набсовета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", создатель и куратор проекта "Императорский маршрут" Анна Громова. Также по видеоконференцсвязи подключился замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.
«
"Этот федеральный историко-культурный туристический проект... во многом зависит от активности региона и туристического потенциала, который может обеспечить той или иной регион. У нас одними из первых подключились уральцы - Свердловская область, Тюменская область, сейчас маршрут у нас (включает территории - ред.) от Калининграда до Владивостока, Хабаровска - мы простираемся географически очень далеко", - сказала Громова журналистам после подписания соглашения.
"Там, где есть такие прочные традиции благотворительности,.. как правило, приходишь, и (там есть - ред.) уже готовый маршрут. К таким регионам относится и Самара", - добавила она.
Федеральный историко-культурный туристический проект "Императорский маршрут" реализуется фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" с 2017 года для объединения в регионах с помощью культурно-познавательного туризма объектов, связанных с императорским домом Романовых. В их числе - места памяти, официальных визитов, посещений и паломничеств, образовательных путешествий великих князей, императорских резиденций и великокняжеских усадеб.
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ТуризмСамарская областьСвердловская областьТюменская областьВячеслав ФедорищевЕлисаветинско-Сергиевское просветительское общество
 
 
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