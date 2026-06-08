Самарскую область включили в "Императорский маршрут"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самарская область включена в федеральный историко-культурный туристический проект "Императорский маршрут".
- В понедельник в правительстве Самарской области подписано трехстороннее соглашение о включении региона в "Императорский маршрут".
- Проект "Императорский маршрут" уже включает территории от Калининграда до Владивостока и Хабаровска.
САМАРА, 8 июн - РИА Новости. Самарская область включена в федеральный историко-культурный туристический проект "Императорский маршрут", передает корреспондент РИА Новости с места событий.
В понедельник в правительстве Самарской области подписано трехстороннее соглашение о включении региона в "Императорский маршрут".
В церемонии приняли участие глава региона Вячеслав Федорищев, председатель набсовета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", создатель и куратор проекта "Императорский маршрут" Анна Громова. Также по видеоконференцсвязи подключился замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.
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"Этот федеральный историко-культурный туристический проект... во многом зависит от активности региона и туристического потенциала, который может обеспечить той или иной регион. У нас одними из первых подключились уральцы - Свердловская область, Тюменская область, сейчас маршрут у нас (включает территории - ред.) от Калининграда до Владивостока, Хабаровска - мы простираемся географически очень далеко", - сказала Громова журналистам после подписания соглашения.
"Там, где есть такие прочные традиции благотворительности,.. как правило, приходишь, и (там есть - ред.) уже готовый маршрут. К таким регионам относится и Самара", - добавила она.
Федеральный историко-культурный туристический проект "Императорский маршрут" реализуется фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" с 2017 года для объединения в регионах с помощью культурно-познавательного туризма объектов, связанных с императорским домом Романовых. В их числе - места памяти, официальных визитов, посещений и паломничеств, образовательных путешествий великих князей, императорских резиденций и великокняжеских усадеб.
К "Императорскому маршруту" присоединятся еще четыре региона
2 апреля, 17:11