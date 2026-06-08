Самарскую область включили в "Императорский маршрут"

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"Этот федеральный историко-культурный туристический проект... во многом зависит от активности региона и туристического потенциала, который может обеспечить той или иной регион. У нас одними из первых подключились уральцы - Свердловская область, Тюменская область, сейчас маршрут у нас (включает территории - ред.) от Калининграда до Владивостока, Хабаровска - мы простираемся географически очень далеко", - сказала Громова журналистам после подписания соглашения.