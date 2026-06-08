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Решение Макрона после встречи с Зеленским вызвало ярость во Франции - РИА Новости, 08.06.2026
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12:47 08.06.2026
Решение Макрона после встречи с Зеленским вызвало ярость во Франции

Эрлен раскритиковал заявление Макрона об Украине после встречи с Зеленским

© AP Photo / Alberto PezzaliПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Alberto Pezzali
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экономист Филипп Эрлен раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона об Украине.
  • Он отметил, что три лидера Европы объединились вокруг Украины, хотя у себя в странах их ненавидят.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Экономист Филипп Эрлен раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона об Украине, сделанное им после встречи с Владимиром Зеленским.

"Объединились для войны против России, чтобы остаться у власти, в то время как наши народы ненавидят нас", — написал он в соцсети X.
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Глава Пятой республики опубликовал в соцсети X фотографию, на которой он, премьер Британии Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц стоят рядом с Зеленским. В подписи к ней Макрон написал: "Объединились ради Украины".

Ранее лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал президента страны Эммануэля Макрона самым ненавистным лидером в мире на фоне его низкого рейтинга.
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