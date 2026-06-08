Решение Макрона после встречи с Зеленским вызвало ярость во Франции

Глава Пятой республики опубликовал в соцсети X фотографию, на которой он, премьер Британии Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц стоят рядом с Зеленским. В подписи к ней Макрон написал: "Объединились ради Украины".



Ранее лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал президента страны Эммануэля Макрона самым ненавистным лидером в мире на фоне его низкого рейтинга.