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Макаревич* сообщил, что его дом в Израиле повредило при ракетном обстреле - РИА Новости, 08.06.2026
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15:31 08.06.2026
Макаревич* сообщил, что его дом в Израиле повредило при ракетном обстреле

Макаревич сообщил о повреждении его дома в Израиле при ракетном обстреле

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАндрей Макаревич
Андрей Макаревич - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Андрей Макаревич. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дом Андрея Макаревича* в Израиле поврежден в результате ракетного обстрела.
  • Вечером 7 июня Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля.
  • Супруга музыканта Эйнат Кляйн сообщила, что иранский обстрел застал их семью во время возвращения от друзей домой.
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июн - РИА Новости. Уехавший из России музыкант Андрей Макаревич* сообщил, что его дом в Израиле поврежден в воскресенье вечером от ракетного обстрела.
Вечером 7 июня Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля, где в одном из кибуцев и проживает музыкант с семьей. Атака последовала через несколько часов после заявлений в Иране о том, что Тегеран ответит на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута. Позже Армия обороны Израиля заявила об ударах по военным целям в центральной и западной частях Ирана. Иран в ответ продолжил обстрелы израильской территории.
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"К нам вчера прилетело. Окна, рамы, крыша... Нас по счастью не было дома ... С утра уже была еще одна тревога. Похоже, поехало", - написал Макаревич* на своей странице в соцсети Facebook**.
Музыкант сопроводил свой пост несколькими фотографиями с последствиями ракетного обстрела и битым стеклом.
Супруга Макаревича* Эйнат Кляйн сообщила, что иранский обстрел застал их семью во время возвращения от друзей домой.
"Полежав минут 40 на обочине, мы какими-то мелкими перебежками все же добрались домой", - написала Кляйн в социальных сетях.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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