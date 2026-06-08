Макаревич* сообщил, что его дом в Израиле повредило при ракетном обстреле

Краткий пересказ от РИА ИИ Дом Андрея Макаревича* в Израиле поврежден в результате ракетного обстрела.

Вечером 7 июня Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля.

Супруга музыканта Эйнат Кляйн сообщила, что иранский обстрел застал их семью во время возвращения от друзей домой.

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июн - РИА Новости. Уехавший из России музыкант Андрей Макаревич* сообщил, что его дом в Израиле поврежден в воскресенье вечером от ракетного обстрела.

Вечером 7 июня Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля, где в одном из кибуцев и проживает музыкант с семьей. Атака последовала через несколько часов после заявлений в Иране о том, что Тегеран ответит на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута. Позже Армия обороны Израиля заявила об ударах по военным целям в центральной и западной частях Ирана. Иран в ответ продолжил обстрелы израильской территории.

"К нам вчера прилетело. Окна, рамы, крыша... Нас по счастью не было дома ... С утра уже была еще одна тревога. Похоже, поехало", - написал Макаревич* на своей странице в соцсети Facebook**.

Музыкант сопроводил свой пост несколькими фотографиями с последствиями ракетного обстрела и битым стеклом.

Супруга Макаревича* Эйнат Кляйн сообщила, что иранский обстрел застал их семью во время возвращения от друзей домой.

"Полежав минут 40 на обочине, мы какими-то мелкими перебежками все же добрались домой", - написала Кляйн в социальных сетях.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России