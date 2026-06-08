Рейтинг@Mail.ru
Президент Ливана призвал Израиль к переговорам для завершения конфликта - РИА Новости, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:01 08.06.2026
Президент Ливана призвал Израиль к переговорам для завершения конфликта

Президент Ливана Аун призвал Израиль к переговорам для завершения конфликта

© AP Photo / Petros KaradjiasПрезидент Ливана Джозеф Аун
Президент Ливана Джозеф Аун - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Petros Karadjias
Президент Ливана Джозеф Аун. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Ливана Джозеф Аун призвал Израиль перейти от логики войны к переговорам для завершения конфликта, который продолжается с 1948 года.
  • Он подчеркнул, что дипломатический путь остается единственным возможным вариантом урегулирования и необходимо положить конец состоянию враждебности между Ливаном и Израилем.
БЕЙРУТ, 8 июн — РИА Новости. Президент Ливана Джозеф Аун призвал правительство и народ Израиля отказаться от логики войны и перейти к переговорам для завершения конфликта, который продолжается с 1948 года.
"Разве вы не устали от войны с 1948 года? Вы действительно хотите жить в мире? Давайте сядем и поговорим. Для израильского правительства настало время, чтобы сила разума взяла верх над разумом силы", — сказал Аун в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос, каким могло бы быть его послание властям и народу Израиля.
Бейрут - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
В Иране прокомментировали удар Израиля по Ливану
7 июня, 19:31
Ливанский президент подчеркнул, что в понимании Бейрута дипломатический путь остается единственным возможным вариантом урегулирования.
"У нас нет другого выбора", — заявил Аун, добавив, что необходимо "навсегда положить конец состоянию враждебности между Ливаном и Израилем". При этом он отметил, что не готов к встрече с премьер-министром Израиля на нынешнем этапе.
Говоря о вопросе оружия "Хезболлах", Аун заявил, что государство готово защищать страну и всех ее граждан. По его словам, если движение не согласится сложить оружие или вести переговоры с правительством, то оно будет нести ответственность перед своим народом.
Президент также признал опасения, что силовое разоружение "Хезболлах" может вновь подтолкнуть Ливан к гражданскому конфликту. По его словам, сначала необходимо подготовить среду для такого процесса.
"Уравнение простое: сильные государственные институты могут затмить всех негосударственных игроков. Если государственные институты слабые, то негосударственный игрок затмит государство", — сказал Аун.
Ливан и Израиль формально находятся в состоянии войны. На фоне продолжающейся эскалации между Израилем и "Хезболлах" при посредничестве США проходят ливано-израильские переговоры на уровне послов в Вашингтоне. Бейрут заявляет, что дипломатический путь должен привести к прекращению огня, защите суверенитета Ливана и возвращению стабильности на юг страны.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
Трамп недоволен израильскими ударами по Бейруту и атакой Ирана
7 июня, 23:06
 
В миреЛиванИзраильБейрутДжозеф АунХезболла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала