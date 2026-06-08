Президент Ливана призвал Израиль к переговорам для завершения конфликта

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Ливана Джозеф Аун призвал Израиль перейти от логики войны к переговорам для завершения конфликта, который продолжается с 1948 года.

Он подчеркнул, что дипломатический путь остается единственным возможным вариантом урегулирования и необходимо положить конец состоянию враждебности между Ливаном и Израилем.

БЕЙРУТ, 8 июн — РИА Новости. Президент Ливана Джозеф Аун призвал правительство и народ Израиля отказаться от логики войны и перейти к переговорам для завершения конфликта, который продолжается с 1948 года.

"Разве вы не устали от войны с 1948 года? Вы действительно хотите жить в мире? Давайте сядем и поговорим. Для израильского правительства настало время, чтобы сила разума взяла верх над разумом силы", — сказал Аун в интервью телеканалу CNN , отвечая на вопрос, каким могло бы быть его послание властям и народу Израиля

Ливанский президент подчеркнул, что в понимании Бейрута дипломатический путь остается единственным возможным вариантом урегулирования.

"У нас нет другого выбора", — заявил Аун, добавив, что необходимо "навсегда положить конец состоянию враждебности между Ливаном и Израилем". При этом он отметил, что не готов к встрече с премьер-министром Израиля на нынешнем этапе.

Говоря о вопросе оружия " Хезболлах ", Аун заявил, что государство готово защищать страну и всех ее граждан. По его словам, если движение не согласится сложить оружие или вести переговоры с правительством, то оно будет нести ответственность перед своим народом.

Президент также признал опасения, что силовое разоружение "Хезболлах" может вновь подтолкнуть Ливан к гражданскому конфликту. По его словам, сначала необходимо подготовить среду для такого процесса.

"Уравнение простое: сильные государственные институты могут затмить всех негосударственных игроков. Если государственные институты слабые, то негосударственный игрок затмит государство", — сказал Аун.