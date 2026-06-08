Какие территории Сталин подарил Литве

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Вадим Минеев. Современные литовские политики любят рассуждать о годах "советской оккупации" исключительно в негативных тонах, а между тем благодаря Советскому Союзу Литва существенно увеличила свою территорию.

Какие земли получили?

Секретный протокол

Сейчас город Вильнюс является столицей Литвы, и кажется, что так было всегда. Но в ХХ веке был период, когда этот город под славянизированным названием "Вильно" находился за границами Литовской республики, а это государство даже отказалось от претензий на него.

Исправил ситуацию товарищ Сталин. Десятого октября 1939 года в Москве подписали Договор о передаче Литовской Республике города Вильно и Виленской области. Цифры довольно серьезные: почти семь тысяч квадратных километров и полмиллиона жителей. Вильно тут же переименовали в Вильнюс — и он стал столицей.

Конечно, сделано это было не просто так. В секретном протоколе к договору Литва согласилась разместить на своей территории 20 тысяч советских военнослужащих.

"Всюду играла музыка"

Изначально Вильно и Виленский край отошли к СССР в 1939 году по "пакту Молотова — Риббентропа". За три недели до передачи столица Литвы вообще числилась белорусской: 18 сентября в город вошла Красная армия, и его включили в состав БССР.

Двадцать четвертого октября управление городом и уездом было окончательно передано Литве.

"С утра временная столица Каунас украшен национальными флагами, всюду играла музыка, люди обнимались и поздравляли друг друга. К вечеру готовились праздничные манифестации", — сообщал в своем донесении представитель дипмиссии США в Литве.

Двадцать седьмого октября в Вильнюс вошли части литовской армии, а на следующий день состоялся торжественный парад.

Клайпеда и курорт

В октябре 1940 года последовал новый подарок — на этот раз за счет Белоруссии. Литва получила Друскеники (ныне курорт Друскининкай), Свенцяны (сегодня Швенченис) и железнодорожную станцию Годутишки (Адутишкис) с окрестными деревнями. Площадь “подарка” — около 2,6 тысячи квадратных километров.

Белорусское руководство, понятное дело, было не в восторге. Но возражать Сталину никто не решился.

В 1923 году он передал Литве Клайпеду с Клайпедским краем, хотя город на протяжении многих веков принадлежал Пруссии и назывался Мемелем. Всего через 16 лет канцлер Третьего Рейха с согласия литовского правительства вернул Мемель Германии.

Теоретически, когда после окончания войны Восточная Пруссия перешла к СССР, Сталин вполне мог оставить Клайпеду с краем в составе РСФСР. Однако он предпочел сделать иначе.

Все ли в порядке с психикой?

Сейчас литовские политики о территориальных приобретениях времен СССР уже и не вспоминают. Наоборот, в Литве звучат призывы с претензиями на миллиарды евро за время, проведенное в составе Советского Союза.

Валдас Адамкус, занимавший пост президента Литвы, еще в 2008 году заявлял, что страна потеряла в результате "советской оккупации" 28 миллиардов долларов.