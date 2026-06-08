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Лихачев надеется, что Киев не нарушит режим тишины близ ЛЭП "Днепровская" - РИА Новости, 08.06.2026
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14:07 08.06.2026
Лихачев надеется, что Киев не нарушит режим тишины близ ЛЭП "Днепровская"

Лихачев надеется, что Киев больше не нарушит режим тишины близ ЛЭП "Днепровская"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава «Росатома» Алексей Лихачев выразил надежду на то, что нарушение Киевом режима тишины для ремонта ЛЭП «Днепровская» будет последним.
  • ЛЭП «Днепровская» снабжает Запорожскую АЭС электроэнергией.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Глава "Росатома" Алексей Лихачев выразил надежду, что произошедшее в минувшую пятницу нарушение Киевом режима тишины, необходимого для ремонта ЛЭП "Днепровская", снабжающей Запорожскую АЭС электроэнергией, было последним.
"Мы, конечно, очень надеемся, что... это провокационное, на мой взгляд, событие, этот инцидент будет последним в истории, и мы все-таки восстановим полноценное электроснабжение этот мощнейшей атомной электростанции", - сказал Лихачев журналистам.
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
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КиевАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Запорожская АЭСПроисшествия
 
 
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