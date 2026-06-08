Лихачев надеется, что Киев не нарушит режим тишины близ ЛЭП "Днепровская"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава «Росатома» Алексей Лихачев выразил надежду на то, что нарушение Киевом режима тишины для ремонта ЛЭП «Днепровская» будет последним.
- ЛЭП «Днепровская» снабжает Запорожскую АЭС электроэнергией.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Глава "Росатома" Алексей Лихачев выразил надежду, что произошедшее в минувшую пятницу нарушение Киевом режима тишины, необходимого для ремонта ЛЭП "Днепровская", снабжающей Запорожскую АЭС электроэнергией, было последним.
"Мы, конечно, очень надеемся, что... это провокационное, на мой взгляд, событие, этот инцидент будет последним в истории, и мы все-таки восстановим полноценное электроснабжение этот мощнейшей атомной электростанции", - сказал Лихачев журналистам.