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Путин поручил ОСК продолжить работу над атомным ледоколом "Лидер" - РИА Новости, 08.06.2026
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13:51 08.06.2026 (обновлено: 14:02 08.06.2026)
Путин поручил ОСК продолжить работу над атомным ледоколом "Лидер"

Путин на встрече с главой ОСК поручил продолжить работу над ледоколом "Лидер"

© Росатом3D модель ледокола "Лидер"
3D модель ледокола Лидер - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Росатом
3D модель ледокола "Лидер". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поручил Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) продолжить работу по атомному ледоколу "Лидер".
  • Президент поручил ОСК предпринять все действия, чтобы работа над ледоколами "Ленинград" и "Сталинград" не приостановилась.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) продолжить работу по атомному ледоколу "Лидер".
Глава государства в понедельник принял в Кремле генерального директора ОСК Андрея Пучкова. Президент поручил ОСК предпринять все действия, чтобы работа над ледоколами "Ленинград" и "Сталинград" "не зависла".
"И, конечно, продолжить реализацию планов по "Лидеру", - сказал Путин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
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