Путин поручил ОСК продолжить работу над атомным ледоколом "Лидер"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин поручил Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) продолжить работу по атомному ледоколу "Лидер".
- Президент поручил ОСК предпринять все действия, чтобы работа над ледоколами "Ленинград" и "Сталинград" не приостановилась.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) продолжить работу по атомному ледоколу "Лидер".
Глава государства в понедельник принял в Кремле генерального директора ОСК Андрея Пучкова. Президент поручил ОСК предпринять все действия, чтобы работа над ледоколами "Ленинград" и "Сталинград" "не зависла".
"И, конечно, продолжить реализацию планов по "Лидеру", - сказал Путин.