Лавров призвал серьезно отнестись к словам Путина про СВО

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров призвал прислушаться к словам Владимира Путина о том, что сейчас все зависит от действий бойцов в зоне СВО.

"Всем надо серьезно отнестись к тому, что сказал президент Путин , отвечая на вопросы в ходе Петербургского международного экономического форума. Сейчас все зависит не от переговоров, а от действий наших героев на фронте", — отметил он.

"Вчера, по-моему, в Лондоне руководители Британии, Франции и Германии вместе с Зеленским подписали некий документ о стратегической поддержке этого режима. <...> договоренность о том, что Украине будут поставлять дополнительные дальнобойные вооружения для того, чтобы бить по российской территории, в том числе бить вглубь российской территории", — пояснил Лавров.

Президент прокомментировал это обращение в пятницу на пленарном заседании ПМЭФ. Он указал на хамский тон главы киевского режима. Он пояснил, что контакты на высшем уровне, на которых настаивает Зеленский, допустимы только после достижения договоренностей, выработать их должны профильные специалисты. Сейчас же во встрече смысла нет.