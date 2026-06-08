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Лавров призвал серьезно отнестись к словам Путина про СВО - РИА Новости, 08.06.2026
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14:05 08.06.2026 (обновлено: 15:52 08.06.2026)
Лавров призвал серьезно отнестись к словам Путина про СВО

Лавров призвал серьезно отнестись к словам Путина про переговоры и СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лавров призвал серьезно отнестись к словам Путина о том, что сейчас все зависит не от переговоров, а от действий героев в зоне СВО.
  • Он отметил, что договоренности Киева и Европы о передаче оружия Украине осложняют возможность диалога.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров призвал прислушаться к словам Владимира Путина о том, что сейчас все зависит от действий бойцов в зоне СВО.
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"Всем надо серьезно отнестись к тому, что сказал президент Путин, отвечая на вопросы в ходе Петербургского международного экономического форума. Сейчас все зависит не от переговоров, а от действий наших героев на фронте", — отметил он.

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Кроме того, непонятно, как говорить о возможности диалога по Украине на фоне соглашений Киева и Европы о передаче оружия, добавил министр.
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"Вчера, по-моему, в Лондоне руководители Британии, Франции и Германии вместе с Зеленским подписали некий документ о стратегической поддержке этого режима. <...> договоренность о том, что Украине будут поставлять дополнительные дальнобойные вооружения для того, чтобы бить по российской территории, в том числе бить вглубь российской территории", — пояснил Лавров.
Он также подчеркнул, что США, к сожалению, не проявляют интереса к возвращению к пониманиям, достигнутым в Анкоридже.
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На прошлой неделе Владимир Зеленский опубликовал письмо в адрес Путина. В нем он выступил с резкой критикой российского лидера, однако в конце предложил начать прямой двусторонний диалог и встретиться на нейтральной территории — например, в Швейцарии, Турции или одной из стран Ближнего Востока.
Президент прокомментировал это обращение в пятницу на пленарном заседании ПМЭФ. Он указал на хамский тон главы киевского режима. Он пояснил, что контакты на высшем уровне, на которых настаивает Зеленский, допустимы только после достижения договоренностей, выработать их должны профильные специалисты. Сейчас же во встрече смысла нет.
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