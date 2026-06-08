Лавров рассказал, какого генсека ООН хочет видеть Россия

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия хочет, чтобы новый генеральный секретарь ООН был беспристрастным.
- По словам Сергея Лаврова, генеральный секретарь должен реализовывать полностью положения Устава ООН.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Россия хочет чтобы новый генеральный секретарь ООН был беспристрастным и реализовывал полностью положения Устава ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы хотим, чтобы генеральный секретарь в полной мере соответствовал тем требованиям, которые заключены в Уставе ООН - беспристрастность, отказ категорический, неприемлемость получения указаний от какого-либо члена ООН, ну и в целом проведение в жизнь задач, изложенных в Уставе ООН, но не выборочно, а во всей их полноте и взаимосвязи", - сказал Лавров журналистам после переговоров с коллегой из Бангладеш.