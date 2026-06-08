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Лавров рассказал, какого генсека ООН хочет видеть Россия - РИА Новости, 08.06.2026
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14:05 08.06.2026
Лавров рассказал, какого генсека ООН хочет видеть Россия

Лавров: Россия хочет чтобы новый генеральный секретарь ООН был беспристрастным

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия хочет, чтобы новый генеральный секретарь ООН был беспристрастным.
  • По словам Сергея Лаврова, генеральный секретарь должен реализовывать полностью положения Устава ООН.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Россия хочет чтобы новый генеральный секретарь ООН был беспристрастным и реализовывал полностью положения Устава ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы хотим, чтобы генеральный секретарь в полной мере соответствовал тем требованиям, которые заключены в Уставе ООН - беспристрастность, отказ категорический, неприемлемость получения указаний от какого-либо члена ООН, ну и в целом проведение в жизнь задач, изложенных в Уставе ООН, но не выборочно, а во всей их полноте и взаимосвязи", - сказал Лавров журналистам после переговоров с коллегой из Бангладеш.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
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