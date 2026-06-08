Лавров: США не проявляют интереса по возвращению к пониманиям Анкориджа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США не проявляют интереса к возвращению к пониманиям, достигнутым в Анкоридже в 2025 году.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. США, к сожалению, не проявляют интереса по возвращению к пониманиям, достигнутых в Анкоридже, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«
"Пока, к огромному сожалению, наши американские партнеры не проявляют к этому интереса", - сказал министр в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Бангладеш по итогам переговоров, комментируя выполнение США предложенных ими же договоренностей.
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошли на Аляске 15 августа 2025 года. Они обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.