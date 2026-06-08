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Генсек ООН откровенно подыгрывает Западу по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 08.06.2026
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14:01 08.06.2026 (обновлено: 14:12 08.06.2026)
Генсек ООН откровенно подыгрывает Западу по Украине, заявил Лавров

Лавров: генсек ООН откровенно подыгрывает Западу по Украине

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нынешний генсек ООН подыгрывает Западу.
  • По его словам, Антониу Гутерреш не соответствует требованиям, в том числе в украинском вопросе.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Нынешний генсек ООН Антониу Гутерреш откровенно подыгрывает Западу, в том числе по Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«
"К сожалению, нынешний генеральный секретарь (ООН - ред.), которого я очень хорошо и давно знаю, который много работал в системе ООН, он не соответствует этим требованиям, откровенно подыгрывает Западу, в том числе в украинском вопросе", - сказал Лавров на пресс-конференции.
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УкраинаООНСергей ЛавровРоссияАнтониу Гутерреш
 
 
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