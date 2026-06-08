Генсек ООН откровенно подыгрывает Западу по Украине, заявил Лавров

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"К сожалению, нынешний генеральный секретарь (ООН - ред.), которого я очень хорошо и давно знаю, который много работал в системе ООН, он не соответствует этим требованиям, откровенно подыгрывает Западу, в том числе в украинском вопросе", - сказал Лавров на пресс-конференции.