Генсек ООН откровенно подыгрывает Западу по Украине, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нынешний генсек ООН подыгрывает Западу.
- По его словам, Антониу Гутерреш не соответствует требованиям, в том числе в украинском вопросе.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Нынешний генсек ООН Антониу Гутерреш откровенно подыгрывает Западу, в том числе по Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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"К сожалению, нынешний генеральный секретарь (ООН - ред.), которого я очень хорошо и давно знаю, который много работал в системе ООН, он не соответствует этим требованиям, откровенно подыгрывает Западу, в том числе в украинском вопросе", - сказал Лавров на пресс-конференции.