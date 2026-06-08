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"Вежливые люди так не поступают". Лавров дал оценку письму Зеленского - РИА Новости, 08.06.2026
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13:59 08.06.2026 (обновлено: 14:14 08.06.2026)
"Вежливые люди так не поступают". Лавров дал оценку письму Зеленского

Лавров: частное письмо Зеленского Путину почему-то разослано было по всему миру

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров заявил, что письмо Владимира Зеленского было адресовано Владимиру Путину.
  • По словам Лаврова, письмо Зеленского было разослано по всему миру, что, по его мнению, не соответствует поведению вежливых людей.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Письмо Владимира Зеленского было адресовано президенту РФ Владимиру Путину, но почему-то разослано было по всему миру, так вежливые люди не поступают, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Президент на ПМЭФ подробно на эту тему (вероятности переговоров с Украиной - ред.) высказался, в том числе с учетом опубликованного накануне такого большого письма Зеленского, которое было адресовано президенту Путину, но почему-то было разослано по всему миру. Так, наверное, вежливые люди не поступают", - сказал Лавров журналистам после переговоров с коллегой из Бангладеш.
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