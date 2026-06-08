"Вежливые люди так не поступают". Лавров дал оценку письму Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Лавров заявил, что письмо Владимира Зеленского было адресовано Владимиру Путину.
- По словам Лаврова, письмо Зеленского было разослано по всему миру, что, по его мнению, не соответствует поведению вежливых людей.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Письмо Владимира Зеленского было адресовано президенту РФ Владимиру Путину, но почему-то разослано было по всему миру, так вежливые люди не поступают, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Президент на ПМЭФ подробно на эту тему (вероятности переговоров с Украиной - ред.) высказался, в том числе с учетом опубликованного накануне такого большого письма Зеленского, которое было адресовано президенту Путину, но почему-то было разослано по всему миру. Так, наверное, вежливые люди не поступают", - сказал Лавров журналистам после переговоров с коллегой из Бангладеш.