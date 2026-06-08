Россию тревожат заявления Рубио о поддержке Украины, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россию тревожат заявления госсекретаря США Марко Рубио о поддержке Украины, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Российскую сторону тревожат заявления госсекретаря США Марко Рубио о поддержке Украины Вашингтоном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Нас, безусловно, тревожат заявления, причем государственного секретаря Марко Рубио, который недавно на слушаниях в конгрессе сказал, что Соединенные Штаты не могут быть посредником, поскольку они поддерживают Украину", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бангладеш Халилуром Рахманом.