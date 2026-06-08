Рейтинг@Mail.ru
Россию тревожат заявления Рубио о поддержке Украины, заявил Лавров - РИА Новости, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:58 08.06.2026 (обновлено: 14:02 08.06.2026)
Россию тревожат заявления Рубио о поддержке Украины, заявил Лавров

Лавров: Россию тревожат заявления Рубио о поддержке Украины

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россию тревожат заявления госсекретаря США Марко Рубио о поддержке Украины, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Российскую сторону тревожат заявления госсекретаря США Марко Рубио о поддержке Украины Вашингтоном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Нас, безусловно, тревожат заявления, причем государственного секретаря Марко Рубио, который недавно на слушаниях в конгрессе сказал, что Соединенные Штаты не могут быть посредником, поскольку они поддерживают Украину", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бангладеш Халилуром Рахманом.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Рубио признал, что США не беспристрастны в переговорах по Украине
3 июня, 18:48
 
РоссияУкраинаМарко РубиоСергей ЛавровСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала