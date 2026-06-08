В Латвии закрыли доступ к восьми российским интернет-ресурсам

Краткий пересказ от РИА ИИ Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) принял решение ограничить доступ к восьми российским интернет-ресурсам.

В обосновании указано, что они якобы угрожают национальной безопасности страны, так как формируют позитивное отношение к России.

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) принял решение ограничить доступ к восьми российским интернет-ресурсам, включая маркетплейс Wildberries, агентство РБК и книжный магазин "Лабиринт", сочтя их угрозой нацбезопасности Латвии, следует из публикации в официальном Латвийском вестнике.

"NEPLP принял решение ограничить в Латвии доступ к веб-сайтам: www.wildberries.ru, companies.rbc.ru, www.championat.com, www.labirint.ru, www.sovsport.ru, www.livelib.ru, v1.ru, ast.ru", - говорится в публикации.

В обосновании указано, что эти интернет-ресурсы якобы "угрожают национальной безопасности Латвии", так как "формируют позитивное отношение к России".

NEPLP также постановил ограничить доступ к зеркальным копиям этих сайтов, интернет-провайдерам поручено немедленно заблокировать доступ. Решение может быть обжаловано в течение месяца, но это не отменяет его вступления в силу.

Только с декабря 2025 года Национальный совет по электронным СМИ запретил доступ к почти 70 российским сайтам, посчитав их угрозой национальной безопасности Латвии. Всего с 2022 года было заблокировано несколько сотен российских ресурсов.