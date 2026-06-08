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В Латвии закрыли доступ к восьми российским интернет-ресурсам - РИА Новости, 08.06.2026
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14:28 08.06.2026 (обновлено: 16:02 08.06.2026)
В Латвии закрыли доступ к восьми российским интернет-ресурсам

В Латвии ограничили доступ к сайтам Widberries, РБК и "Лабиринт"

© Fotolia / ElnurРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Fotolia / Elnur
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) принял решение ограничить доступ к восьми российским интернет-ресурсам.
  • В обосновании указано, что они якобы угрожают национальной безопасности страны, так как формируют позитивное отношение к России.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) принял решение ограничить доступ к восьми российским интернет-ресурсам, включая маркетплейс Wildberries, агентство РБК и книжный магазин "Лабиринт", сочтя их угрозой нацбезопасности Латвии, следует из публикации в официальном Латвийском вестнике.
"NEPLP принял решение ограничить в Латвии доступ к веб-сайтам: www.wildberries.ru, companies.rbc.ru, www.championat.com, www.labirint.ru, www.sovsport.ru, www.livelib.ru, v1.ru, ast.ru", - говорится в публикации.
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В обосновании указано, что эти интернет-ресурсы якобы "угрожают национальной безопасности Латвии", так как "формируют позитивное отношение к России".
NEPLP также постановил ограничить доступ к зеркальным копиям этих сайтов, интернет-провайдерам поручено немедленно заблокировать доступ. Решение может быть обжаловано в течение месяца, но это не отменяет его вступления в силу.
Только с декабря 2025 года Национальный совет по электронным СМИ запретил доступ к почти 70 российским сайтам, посчитав их угрозой национальной безопасности Латвии. Всего с 2022 года было заблокировано несколько сотен российских ресурсов.
Власти прибалтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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