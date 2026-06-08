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Лантратова рассказала о жалобах пострадавших от блогеров-психологов - РИА Новости, 08.06.2026
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15:08 08.06.2026
Лантратова рассказала о жалобах пострадавших от блогеров-психологов

Лантратова заявила, что получает жалобы пострадавших от блогеров-психологов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о обращениях от семей, находящихся на грани распада после посещения блогеров-психологов, которые являются мошенниками.
  • Она подчеркнула необходимость законодательного регулирования деятельности психологов, в частности блогеров, предоставляющих подобные услуги.
  • По мнению Лантратовой, блогером и психологом может быть только человек с дипломом об обучении в высшем государственном учреждении.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что к ней поступают обращения от семей, находящихся на грани распада из-за похода к блогерам-психологам, которые на самом деле являются мошенниками.
Федеральный омбудсмен в ходе расширенного заседания рабочей группы СПЧ "Здравоохранение и народосбережение" на тему "Совершенствование рынка оказания психологических услуг" отметила, что сейчас появляется все больше блогеров, которые позиционируют себя как профессиональные психологи. По словам Лантратовой, среди них нередко оказываются мошенники.
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"Я сталкиваюсь с обращениями сейчас, как уполномоченный, от тех семей, которые стали разрушаться после похода к псевдопсихологам. И эта проблема серьезная", - сказала Лантратова в ходе заседания.
В связи с этим омбудсмен подчеркнула, что необходимо законодательно регулировать деятельность психологов, в частности блогеров, предоставляющих подобные услуги.
"Блогером и психологом может быть только человек, имеющий диплом об обучении в высшем государственном учреждении", - добавила она.
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