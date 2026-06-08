Лантратова рассказала о жалобах пострадавших от блогеров-психологов

Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о обращениях от семей, находящихся на грани распада после посещения блогеров-психологов, которые являются мошенниками.

Она подчеркнула необходимость законодательного регулирования деятельности психологов, в частности блогеров, предоставляющих подобные услуги.

По мнению Лантратовой, блогером и психологом может быть только человек с дипломом об обучении в высшем государственном учреждении.

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что к ней поступают обращения от семей, находящихся на грани распада из-за похода к блогерам-психологам, которые на самом деле являются мошенниками.

Федеральный омбудсмен в ходе расширенного заседания рабочей группы СПЧ "Здравоохранение и народосбережение" на тему "Совершенствование рынка оказания психологических услуг" отметила, что сейчас появляется все больше блогеров, которые позиционируют себя как профессиональные психологи. По словам Лантратовой, среди них нередко оказываются мошенники.

"Я сталкиваюсь с обращениями сейчас, как уполномоченный, от тех семей, которые стали разрушаться после похода к псевдопсихологам. И эта проблема серьезная", - сказала Лантратова в ходе заседания.

В связи с этим омбудсмен подчеркнула, что необходимо законодательно регулировать деятельность психологов, в частности блогеров, предоставляющих подобные услуги.