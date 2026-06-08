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Врач объяснил, можно ли садиться за руль после кваса и безалкогольного пива - РИА Новости, 08.06.2026
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11:50 08.06.2026
Врач объяснил, можно ли садиться за руль после кваса и безалкогольного пива

Рудковский: после безалкогольного пива за руль можно садиться через 15 минут

© Depositphotos.com / nayneung1Пивная банка
Пивная банка - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Depositphotos.com / nayneung1
Пивная банка . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Квас, кефир и безалкогольное пиво могут дать ложный результат при проверке водителя на алкоголь, предупредил психиатр-нарколог клиники "АлкоСпас" Антон Рудковский.
  • После употребления кваса, кефира или безалкогольного пива стоит подождать 10–15 минут перед тем, как садиться за руль.
  • С медицинской точки зрения малые дозы таких напитков не вызывают опьянения и не ухудшают реакцию, но при больших объемах возможно более заметное накопление этанола.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Квас, кефир и безалкогольное пиво могут дать ложный результат при проверке водителя на алкоголь, поэтому стоит подождать 10-15 минут перед тем, как садиться за руль, чтобы избежать спорных ситуаций с приборами, предупредил психиатр-нарколог клиники "АлкоСпас" Антон Рудковский.
"Даже в безалкогольных напитках может содержаться небольшое количество алкоголя - обычно до 0,5%. Это не приводит к опьянению, но в отдельных ситуациях может фиксироваться приборами. После употребления кваса, кефира или безалкогольного пива стоит подождать 10-15 минут перед тем, как садиться за руль", - сказал Рудковский "Газете.Ru".
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По словам нарколога, с медицинской точки зрения такие дозировки не вызывают опьянения и не ухудшают реакцию. Однако после свежего кваса или кефира в выдыхаемом воздухе кратковременно может фиксироваться алкоголь. Если речь идет о больших объемах - например, нескольких литрах кваса - теоретически возможно более заметное накопление этанола.
Сами по себе эти напитки не делают человека пьяным, подчеркнул врач.
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