Врач объяснил, можно ли садиться за руль после кваса и безалкогольного пива

Краткий пересказ от РИА ИИ Квас, кефир и безалкогольное пиво могут дать ложный результат при проверке водителя на алкоголь, предупредил психиатр-нарколог клиники "АлкоСпас" Антон Рудковский.

После употребления кваса, кефира или безалкогольного пива стоит подождать 10–15 минут перед тем, как садиться за руль.

С медицинской точки зрения малые дозы таких напитков не вызывают опьянения и не ухудшают реакцию, но при больших объемах возможно более заметное накопление этанола.

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Квас, кефир и безалкогольное пиво могут дать ложный результат при проверке водителя на алкоголь, поэтому стоит подождать 10-15 минут перед тем, как садиться за руль, чтобы избежать спорных ситуаций с приборами, предупредил психиатр-нарколог клиники "АлкоСпас" Антон Рудковский.

"Даже в безалкогольных напитках может содержаться небольшое количество алкоголя - обычно до 0,5%. Это не приводит к опьянению, но в отдельных ситуациях может фиксироваться приборами. После употребления кваса, кефира или безалкогольного пива стоит подождать 10-15 минут перед тем, как садиться за руль", - сказал Рудковский "Газете.Ru"

По словам нарколога, с медицинской точки зрения такие дозировки не вызывают опьянения и не ухудшают реакцию. Однако после свежего кваса или кефира в выдыхаемом воздухе кратковременно может фиксироваться алкоголь. Если речь идет о больших объемах - например, нескольких литрах кваса - теоретически возможно более заметное накопление этанола.