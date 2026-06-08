Глава МЧС похвалил Пензенскую область за снижение числа пожаров

САРАТОВ, 8 июн - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков в ходе личной встречи с губернатором Олегом Мельниченко положительно оценил Пензенскую область за снижение числа пожаров и количества погибших в них, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"По сравнению с прошлым годом количество погибших на пожарах уменьшилось в полтора раза, количество техногенных возгораний уменьшилось на 20%, а количество природных пожаров удалось сократить в три раза. Все это говорит о том, что в регионе планомерно и на разных уровнях проводится работа по повышению мер безопасности", - оценил Куренков итоги работы пензенских властей, его слова приводятся в канале ведомства на платформе " Макс ".

Куренков высоко оценил опыт организации муниципальной и добровольной пожарной охраны в Пензенской области и назвал их одними из лучших в стране. Он поблагодарил губернатора Олега Мельниченко за внимание к вопросам безопасности населения и отметил, что обсуждался вопрос строительства нового пожарного депо в микрорайоне Город Спутник.

В свою очередь Олег Мельниченко рассказал, что 2025 год стал проверкой для сил и средств территориальных подразделений МЧС, а также органов исполнительной и муниципальной власти. В прошлом году в Пензенской области случилось две чрезвычайные ситуации и девять социально значимых происшествий. В декабре одновременно регион накрыл сильнейший снегопад, временно оставивший без света 166 населенных пунктов, и велась работа по устранению последствий схода грузовых вагонов на станции Чаис Никольского района. По словам губернатора, последствия ЧС были преодолены в кратчайшие сроки.

Пензенский губернатор добавил, что по его решению в служебное пользование ГУМЧС были переданы 12 квартир. Для выполнения служебных задач закуплены противопожарные ранцы, напорные рукава, бронежилеты и защитные шлемы. Для мониторинга лесопожарной обстановки регион закупил 18 беспилотников. Всего в Пензенской области численность группировки пожарной охраны превышает 5 тысяч человек и 650 единиц техники.