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В Крыму частично восстановили пригородное железнодорожное сообщение - РИА Новости, 08.06.2026
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18:34 08.06.2026
В Крыму частично восстановили пригородное железнодорожное сообщение

ЮППК: пригородное железнодорожное сообщение частично восстановлено в Крыму

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВид из кабины пассажирского электропоезда
Вид из кабины пассажирского электропоезда - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Вид из кабины пассажирского электропоезда. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пригородное железнодорожное сообщение в Крыму частично восстановлено.
  • Движение на участках Яркая — Симферополь, Урожайная — Симферополь и Армянск — Джанкой восстановлено, поезда из/в Евпаторию следуют по расписанию.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Пригородное железнодорожное сообщение частично восстановлено в Крыму, сообщила компания-перевозчик "Южная пригородная пассажирская компания" (ЮППК).
Ранее в ЮППК сообщали об ограничении пригородного сообщения в Крыму.
"Движение на участке Яркая — Симферополь восстановлено в полном объеме. Поезда из/в Евпаторию следуют по расписанию. Движение на участках Урожайная — Симферополь и АрмянскДжанкой восстановлено", - сообщили в компании.
Для удобства пассажиров организовано автобусное сообщение на участках, где временно приостановлено движение пригородных поездов, а именно: от станции Джанкой до станции Урожайная и в обратном направлении; от станции Азовская до станции Джанкой и в обратном направлении, уточнили в компании.
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