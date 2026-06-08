В Крыму частично восстановили пригородное железнодорожное сообщение

Для удобства пассажиров организовано автобусное сообщение на участках, где временно приостановлено движение пригородных поездов, а именно: от станции Джанкой до станции Урожайная и в обратном направлении; от станции Азовская до станции Джанкой и в обратном направлении, уточнили в компании.