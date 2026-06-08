В Крыму частично восстановили пригородное железнодорожное сообщение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пригородное железнодорожное сообщение в Крыму частично восстановлено.
- Движение на участках Яркая — Симферополь, Урожайная — Симферополь и Армянск — Джанкой восстановлено, поезда из/в Евпаторию следуют по расписанию.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Пригородное железнодорожное сообщение частично восстановлено в Крыму, сообщила компания-перевозчик "Южная пригородная пассажирская компания" (ЮППК).
Ранее в ЮППК сообщали об ограничении пригородного сообщения в Крыму.
"Движение на участке Яркая — Симферополь восстановлено в полном объеме. Поезда из/в Евпаторию следуют по расписанию. Движение на участках Урожайная — Симферополь и Армянск — Джанкой восстановлено", - сообщили в компании.
Для удобства пассажиров организовано автобусное сообщение на участках, где временно приостановлено движение пригородных поездов, а именно: от станции Джанкой до станции Урожайная и в обратном направлении; от станции Азовская до станции Джанкой и в обратном направлении, уточнили в компании.