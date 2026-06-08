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На севере Крыма приостановили движение пригородных поездов - РИА Новости, 08.06.2026
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09:43 08.06.2026
На севере Крыма приостановили движение пригородных поездов

ЮППК: на севере Крыма приостановили движение пригородных поездов

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный светофор
Железнодорожный светофор - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Железнодорожный светофор. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Движение пригородных поездов на участках Симферополь — Джанкой и Армянск — Джанкой временно приостановлено.
  • О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Движение пригородных поездов на севере Крыма временно остановлено по техническим причинам, сообщает перевозчик Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК).
«
"По техническим причинам временно приостановлено движение пригородных поездов на участках Симферополь — Джанкой и Армянск — Джанкой", - говорится в сообщении.
О возобновлении движения будет сообщено дополнительно, добавил перевозчик.
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