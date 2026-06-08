На севере Крыма приостановили движение пригородных поездов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение пригородных поездов на участках Симферополь — Джанкой и Армянск — Джанкой временно приостановлено.
- О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Движение пригородных поездов на севере Крыма временно остановлено по техническим причинам, сообщает перевозчик Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК).
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"По техническим причинам временно приостановлено движение пригородных поездов на участках Симферополь — Джанкой и Армянск — Джанкой", - говорится в сообщении.
О возобновлении движения будет сообщено дополнительно, добавил перевозчик.
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