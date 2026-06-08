В Крыму эвакуировали пассажиров всех поездов

"Пассажиры всех поездов, находящихся на территории Крымского полуострова, были эвакуированы", — говорится в заявлении.

Людей с трех из них доставляют автобусами в Симферополь. Еще восемь составов остановлены. Плановое движение железнодорожного транспорта в республике временно прекратилось, добавил перевозчик.