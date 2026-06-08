Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Крыму эвакуировали пассажиров всех поездов после атаки дрона на состав, выполнявший рейс Москва — Симферополь.
- Людей с трех из них доставляют автобусами в региональный центр.
- Еще восемь составов остановлены.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Из поездов в Крыму эвакуировали людей после атаки дрона на состав, выполнявший рейс Москва — Симферополь, сообщил "Гранд Сервис Экспресс".
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"Пассажиры всех поездов, находящихся на территории Крымского полуострова, были эвакуированы", — говорится в заявлении.
Людей с трех из них доставляют автобусами в Симферополь. Еще восемь составов остановлены. Плановое движение железнодорожного транспорта в республике временно прекратилось, добавил перевозчик.
В ночь на понедельник украинский БПЛА ударил по пассажирскому поезду Москва — Симферополь. Машинист получил ранения, его помощник погиб, остальные не пострадали.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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22 июня 2022, 17:18