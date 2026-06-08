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В Крыму эвакуировали пассажиров всех поездов - РИА Новости, 08.06.2026
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06:11 08.06.2026 (обновлено: 08:31 08.06.2026)
В Крыму эвакуировали пассажиров всех поездов

В Крыму эвакуировали пассажиров поездов после атаки дрона на состав

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкПассажир поезда в Крыму
Пассажир поезда в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Макс Ветров
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Пассажир поезда в Крыму. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Крыму эвакуировали пассажиров всех поездов после атаки дрона на состав, выполнявший рейс Москва — Симферополь.
  • Людей с трех из них доставляют автобусами в региональный центр.
  • Еще восемь составов остановлены.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Из поездов в Крыму эвакуировали людей после атаки дрона на состав, выполнявший рейс Москва — Симферополь, сообщил "Гранд Сервис Экспресс".
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"Пассажиры всех поездов, находящихся на территории Крымского полуострова, были эвакуированы", — говорится в заявлении.
Людей с трех из них доставляют автобусами в Симферополь. Еще восемь составов остановлены. Плановое движение железнодорожного транспорта в республике временно прекратилось, добавил перевозчик.
В ночь на понедельник украинский БПЛА ударил по пассажирскому поезду Москва — Симферополь. Машинист получил ранения, его помощник погиб, остальные не пострадали.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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