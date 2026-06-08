Дрон атаковал пассажирский поезд Москва — Симферополь, погиб человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дрон атаковал пассажирский поезд Москва — Симферополь, погиб помощник машиниста.
- Сам машинист ранен, пассажиры не пострадали.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Дрон атаковал пассажирский поезд Москва — Симферополь, погиб помощник машиниста, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
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"В результате удара вражеского дрона по тепловозу пассажирского поезда сообщением Москва — Симферополь, по предварительным данным, ранен машинист, помощник машиниста — погиб, пассажиры не пострадали", — написал он в Telegram-канале.
Сейчас решается вопрос по доставке людей на автобусах, уточнил Аксенов.
"Органы власти Республики Крым окажут всю необходимую помощь и поддержку", — добавил глава региона.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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22 июня 2022, 17:18