В Кремле прокомментировали атаку ВСУ на поезд в Крыму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удар по поезду Москва — Симферополь осложняет попытки перехода к мирному урегулированию.
- Дрон атаковал пассажирский поезд Москва — Симферополь, в результате чего был ранен машинист, его помощник погиб, пассажиры не пострадали.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Действия Киева, такие как удар по поезду Москва - Симферополь, осложняют попытки перехода к мирному урегулированию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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"Подобные действия существенно осложняют какие-либо дальнейшие попытки перехода к мирному урегулированию. Мы остаемся открытыми к этому", - сказал Песков.
В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что дрон атаковал пассажирский поезд Москва - Симферополь, в результате чего был ранен машинист, его помощник погиб, пассажиры не пострадали. Пассажиры всех поездов на территории Крыма были эвакуированы после этой атаки, уточнили позднее в "Гранд Сервис Экспрессе".
В Крыму эвакуировали пассажиров всех поездов
Вчера, 06:11