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ВСУ оборудуют схроны вооружения на территории парка в Краматорске - РИА Новости, 08.06.2026
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21:22 08.06.2026
ВСУ оборудуют схроны вооружения на территории парка в Краматорске

РИА Новости: ВСУ оборудуют схроны вооружения в парке в Краматорске

© REUTERS / StringerУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© REUTERS / Stringer
Украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Боевики ВСУ оборудуют тайники с оружием и боеприпасами в парке "Юбилейный" в Краматорске.
  • Парк остается популярным местом отдыха местных жителей, в том числе для прогулок с детьми.
ДОНЕЦК, 8 июн — РИА Новости. Боевики ВСУ оборудуют тайники с оружием и боеприпасами на территории парка в Краматорске ДНР, который продолжает оставаться популярным местом отдыха местных жителей, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Жители Краматорска сообщают, что украинские националисты устраивают схроны с вооружением и боеприпасами в парке "Юбилейный", — сообщили в российских силовых структурах.
Собеседник агентства добавил, что парк остается одним из посещаемых общественных пространств города, в том числе для прогулок с детьми.
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