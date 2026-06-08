Краткий пересказ от РИА ИИ
- Боевики ВСУ оборудуют тайники с оружием и боеприпасами в парке "Юбилейный" в Краматорске.
- Парк остается популярным местом отдыха местных жителей, в том числе для прогулок с детьми.
ДОНЕЦК, 8 июн — РИА Новости. Боевики ВСУ оборудуют тайники с оружием и боеприпасами на территории парка в Краматорске ДНР, который продолжает оставаться популярным местом отдыха местных жителей, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Жители Краматорска сообщают, что украинские националисты устраивают схроны с вооружением и боеприпасами в парке "Юбилейный", — сообщили в российских силовых структурах.
Собеседник агентства добавил, что парк остается одним из посещаемых общественных пространств города, в том числе для прогулок с детьми.