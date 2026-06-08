ВСУ оборудуют схроны вооружения на территории парка в Краматорске

ДОНЕЦК, 8 июн — РИА Новости. Боевики ВСУ оборудуют тайники с оружием и боеприпасами на территории парка в Краматорске ДНР, который продолжает оставаться популярным местом отдыха местных жителей, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.