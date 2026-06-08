Рейтинг@Mail.ru
Новый корпус Дома ветеранов открыли в Назрановском районе Ингушетии - РИА Новости, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Ингушетия - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Ингушетия
 
17:21 08.06.2026
Новый корпус Дома ветеранов открыли в Назрановском районе Ингушетии

В Назрановском районе Ингушетии открыли новый корпус Дома ветеранов

© Фото : Республика Ингушетия/ВКонтактеНовый корпус республиканского Дома ветеранов открыли в селении Сурхахи в Назрановском районе Ингушетии
Новый корпус республиканского Дома ветеранов открыли в селении Сурхахи в Назрановском районе Ингушетии - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : Республика Ингушетия/ВКонтакте
Новый корпус республиканского Дома ветеранов открыли в селении Сурхахи в Назрановском районе Ингушетии
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Сурхахи Назрановского района Ингушетии открыли новый корпус республиканского Дома ветеранов.
  • Там создали все необходимые условия для реабилитации и комфортного отдыха ветеранов, участников СВО и их семей.
НАЛЬЧИК, 8 июн – РИА Новости. Новый корпус республиканского Дома ветеранов открыли в селении Сурхахи в Назрановском районе Ингушетии, после этого его мощность выросла в четыре раза – до 140 человек, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
«
"Сегодня, в профессиональный день социального работника, в селе Сурхахи Назрановского района мы открыли важный для республики социальный объект - третий корпус Дома ветеранов… То, что еще несколько лет назад было устаревшим зданием, сегодня стало современным учреждением, отвечающим всем необходимым требованиям", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что Дом ветеранов расположен в живописном лесном массиве с чистым воздухом и особой природой, что уже создает благоприятные условия для восстановления здоровья.
«
"Ранее, до строительства двух новых корпусов, здесь могли проходить лечение и отдыхать всего 30 человек. Теперь, с вводом новых корпусов, комплекс рассчитан на 140 человек одновременно. За последние шесть лет Дом ветеранов смог принять более 3,5 тысячи человек", - пояснил глава Ингушетии.
Как отметили в пресс-службе руководителя региона, здесь созданы все необходимые условия для реабилитации и комфортного отдыха ветеранов, участников СВО и их семей: современное оборудование, внимательный и профессиональный медицинский персонал, уютные жилые корпуса, прогулочные зоны и оздоровительные пространства.
В открытии нового социального объекта приняла участие в формате видеоконференции вице-премьер правительства России Татьяна Голикова, отметившая последовательное развитие в стране системы долговременного ухода и реабилитации граждан старшего возраста.
 
Республика ИнгушетияНазрановский районРеспублика ИнгушетияРоссияМахмуд-Али Калиматов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала