Новый корпус Дома ветеранов открыли в Назрановском районе Ингушетии

Краткий пересказ от РИА ИИ В селе Сурхахи Назрановского района Ингушетии открыли новый корпус республиканского Дома ветеранов.

Там создали все необходимые условия для реабилитации и комфортного отдыха ветеранов, участников СВО и их семей.

НАЛЬЧИК, 8 июн – РИА Новости. Новый корпус республиканского Дома ветеранов открыли в селении Сурхахи в Назрановском районе Ингушетии, после этого его мощность выросла в четыре раза – до 140 человек, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

« "Сегодня, в профессиональный день социального работника, в селе Сурхахи Назрановского района мы открыли важный для республики социальный объект - третий корпус Дома ветеранов… То, что еще несколько лет назад было устаревшим зданием, сегодня стало современным учреждением, отвечающим всем необходимым требованиям", - написал Калиматов в своем Telegram-канале

Он напомнил, что Дом ветеранов расположен в живописном лесном массиве с чистым воздухом и особой природой, что уже создает благоприятные условия для восстановления здоровья.

« "Ранее, до строительства двух новых корпусов, здесь могли проходить лечение и отдыхать всего 30 человек. Теперь, с вводом новых корпусов, комплекс рассчитан на 140 человек одновременно. За последние шесть лет Дом ветеранов смог принять более 3,5 тысячи человек", - пояснил глава Ингушетии.

Как отметили в пресс-службе руководителя региона, здесь созданы все необходимые условия для реабилитации и комфортного отдыха ветеранов, участников СВО и их семей: современное оборудование, внимательный и профессиональный медицинский персонал, уютные жилые корпуса, прогулочные зоны и оздоровительные пространства.