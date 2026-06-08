Командир "Азова"* Надточий до СВО проходил подготовку в Польше

ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Командир 1-го батальона специального назначения 12-й бригады "Азов"* Алексей Надточий до начала специальной военной операции проходил обучение в учебно-тренировочной организации European Security Academy (ESA) в Польше, сообщили РИА Новости в силовых структурах.