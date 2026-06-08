Краткий пересказ от РИА ИИ
- Командир 1-го батальона специального назначения 12-й бригады "Азов"* Алексей Надточий до начала специальной военной операции проходил обучение в учебно-тренировочной организации European Security Academy (ESA) в Польше.
- Он родился 1 февраля 1988 года в Сочи, а учился и служил на Украине, а в 2023 году вступил в ряды "Азов"*.
ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Командир 1-го батальона специального назначения 12-й бригады "Азов"* Алексей Надточий до начала специальной военной операции проходил обучение в учебно-тренировочной организации European Security Academy (ESA) в Польше, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
По данным силовиков, полковник Алексей Алексеевич Надточий родился 1 февраля 1988 года в Сочи, впоследствии его семья переехала в Донецк, где он окончил школу и с 2004 по 2008 год обучался в академии Национальной гвардии Украины. В 2013 году женился. С 2008 по 2015 год проходил службу в батальоне физической безопасности войсковой части 3037. В 2015 году, по его словам, по распоряжению из Киева вместе с воинской частью выехал в Мариуполь. В 2023 году вступил в ряды "Азов"*.
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"До начала СВО Надточий проходил подготовку в частной учебно-тренировочной организации European Security Academy (ESA), расположенной в Польше", - сказал собеседник агентства.
Также он предоставил фотографию, где Алексей Надточий сидит в камуфляжной форме на фоне логотипа учебно-тренировочной организации European Security Academy (ESA).
Батальон "Азов"* был сформирован на Украине в 2014 году и впоследствии вошел в состав Национальной гвардии Украины. Верховный суд России в августе 2022 года признал "Азов"* террористической организацией и запретил ее деятельность на территории РФ.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.