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На фестивале "Красная площадь" представили новый роман Вячеслава Бавидова - РИА Новости, 08.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:34 08.06.2026

На фестивале "Красная площадь" представили новый роман Вячеслава Бавидова

© Предоставлено организаторами презентации, автор Данила ШиферсонВячеслав Бавидов и Тутта Ларсен на презентации романа "Опаленный голубь мира" на книжном фестивале "Красная площадь"
Вячеслав Бавидов и Тутта Ларсен на презентации романа Опаленный голубь мира на книжном фестивале Красная площадь - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Предоставлено организаторами презентации, автор Данила Шиферсон
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На книжном фестивале «Красная площадь» представили новый роман Вячеслава Бавидова «Опаленный голубь мира».
  • Главной темой презентации стало публичное осмысление метареализма в прозе — нового жанрового направления, формирующегося в книгах Бавидова.
  • Участники презентации также обсудили спектакль Дмитрия Бикбаева «Я люблю тебя, папа!», поставленный по мотивам произведения «Случайность… Случайность?».
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. На книжном фестивале "Красная площадь" представили новый фантастический роман Вячеслава Бавидова "Опаленный голубь мира", сообщают организаторы презентации.
© Предоставлено организаторами презентации, автор Данила ШиферсонВячеслав Бавидов и Тутта Ларсен на презентации романа "Опаленный голубь мира" на книжном фестивале "Красная площадь"
Вячеслав Бавидов и Тутта Ларсен на презентации романа Опаленный голубь мира на книжном фестивале Красная площадь - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Предоставлено организаторами презентации, автор Данила Шиферсон
Вячеслав Бавидов и Тутта Ларсен на презентации романа "Опаленный голубь мира" на книжном фестивале "Красная площадь"
"Опаленный голубь мира" — это синтез социальной фантастики, мистики и жесткого реализма о технологиях и выживании.
Художница Вероника Рябинина рассказала о визуальном образе произведения, а поэтесса Екатерина Разинкина представила стихотворение, написанное к книге.
Главной темой презентации, которую модерировала телеведущая Тутта Ларсен, стало публичное осмысление метареализма в прозе — нового жанрового направления, формирующегося в книгах Бавидова. Его произведения "Случайность… Случайность?", "Случайность? Жасмин во мраке не цветет", "Ради флага над Рейхстагом" и "Опаленный голубь мира" объединяет общая философия. Реальность показывается в них не только как внешнее событие, но и как внутренний опыт человека: память, боль, вера, любовь, ответственность, нравственный выбор и способность находить смысл в предельных обстоятельствах.
Также участники презентации обсудили спектакль Дмитрия Бикбаева "Я люблю тебя, папа!", поставленный по мотивам произведения "Случайность… Случайность?"
Книга "Ради флага над Рейхстагом" была представлена как важная часть метареалистической вселенной автора — произведение о памяти Победы, связи поколений, любви к Родине и нравственном взрослении современных подростков. История получила продолжение в детском творчестве, международном проекте Nuclear Kids, аудиокниге и видеоклипе певицы Anileda.
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