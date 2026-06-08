На фестивале "Красная площадь" представили новый роман Вячеслава Бавидова

Вячеслав Бавидов и Тутта Ларсен на презентации романа "Опаленный голубь мира" на книжном фестивале "Красная площадь"

© Предоставлено организаторами презентации, автор Данила Шиферсон Вячеслав Бавидов и Тутта Ларсен на презентации романа "Опаленный голубь мира" на книжном фестивале "Красная площадь"

Краткий пересказ от РИА ИИ На книжном фестивале «Красная площадь» представили новый роман Вячеслава Бавидова «Опаленный голубь мира».

Главной темой презентации стало публичное осмысление метареализма в прозе — нового жанрового направления, формирующегося в книгах Бавидова.

Участники презентации также обсудили спектакль Дмитрия Бикбаева «Я люблю тебя, папа!», поставленный по мотивам произведения «Случайность… Случайность?».

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. На книжном фестивале "Красная площадь" представили новый фантастический роман Вячеслава Бавидова "Опаленный голубь мира", сообщают организаторы презентации.

© Предоставлено организаторами презентации, автор Данила Шиферсон Вячеслав Бавидов и Тутта Ларсен на презентации романа "Опаленный голубь мира" на книжном фестивале "Красная площадь" © Предоставлено организаторами презентации, автор Данила Шиферсон Вячеслав Бавидов и Тутта Ларсен на презентации романа "Опаленный голубь мира" на книжном фестивале "Красная площадь"

"Опаленный голубь мира" — это синтез социальной фантастики, мистики и жесткого реализма о технологиях и выживании.

Художница Вероника Рябинина рассказала о визуальном образе произведения, а поэтесса Екатерина Разинкина представила стихотворение, написанное к книге.

Главной темой презентации, которую модерировала телеведущая Тутта Ларсен, стало публичное осмысление метареализма в прозе — нового жанрового направления, формирующегося в книгах Бавидова. Его произведения "Случайность… Случайность?", "Случайность? Жасмин во мраке не цветет", "Ради флага над Рейхстагом" и "Опаленный голубь мира" объединяет общая философия. Реальность показывается в них не только как внешнее событие, но и как внутренний опыт человека: память, боль, вера, любовь, ответственность, нравственный выбор и способность находить смысл в предельных обстоятельствах.

Также участники презентации обсудили спектакль Дмитрия Бикбаева "Я люблю тебя, папа!", поставленный по мотивам произведения "Случайность… Случайность?"