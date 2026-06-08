Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экономика КНДР растет невиданными темпами и демонстрирует удивительную историю экономического успеха, пишет газета Wall Street Journal.
- В 2024 году экономика КНДР выросла на 3,7%, что стало самым большим темпом роста за последние восемь лет.
- В КНДР наблюдается увеличение числа автомобилей, более яркое ночное освещение и масштабный строительный бум.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Экономика КНДР в последние годы растет невиданными темпами - страна демонстрирует самую удивительную историю экономического успеха в мире, пишет газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на аналитиков.
Пхеньян демонстрирует возможности, несмотря на действующие против страны международные санкции, импортировать больше энергии, компонентов и материалов, отмечается в статье.
В частности, в 2024 году экономика КНДР выросла на 3,7%, сто стало самым большим темпом роста для страны за последние восемь лет, пишет газета.
В качестве примера улучшения ситуации в стране издание со ссылкой на аналитиков сообщает об увеличении числа автомобилей и более ярком ночном освещении - КНДР "сейчас светится ночью примерно в три раза ярче, чем пять лет назад".
Кроме того, отмечается масштабный строительный бум по всей стране. Только в Пхеньяне за прошлый год было построено 10 тысяч новых квартир и домов — больше, чем за тот же период построили в Лос-Анджелесе или Чикаго.
Российский МИД экономические успехи КНДР заметил намного раньше. Официальный представитель министерства Мария Захарова еще летом 2025 года назвала созданный в стране курорт Вонсан фантастическим, указав, что его строительство заняло всего четыре года притом, что КНДР уже не одно десятилетие находится под санкциями.