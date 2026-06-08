КНДР стала самой удивительной историей экономического успеха, пишут СМИ

В частности, в 2024 году экономика КНДР выросла на 3,7%, сто стало самым большим темпом роста для страны за последние восемь лет, пишет газета.

В качестве примера улучшения ситуации в стране издание со ссылкой на аналитиков сообщает об увеличении числа автомобилей и более ярком ночном освещении - КНДР "сейчас светится ночью примерно в три раза ярче, чем пять лет назад".