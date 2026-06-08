Дмитрий Киселев стал обладателем премии "ТЭФИ-2026"

Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев перед началом церемонии награждения лауреатов Национальной телевизионной премии "ТЭФИ"-2026 в Москве

Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев перед началом церемонии награждения лауреатов Национальной телевизионной премии "ТЭФИ"-2026 в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Киселев стал лауреатом Национальной телевизионной премии "ТЭФИ-2026" в номинации "Ведущий информационно-аналитической итоговой программы".

Победу в номинации "Информационно-аналитическая итоговая программа" одержала программа "Вести недели".

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня", ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев стал лауреатом премии "ТЭФИ-2026" в номинации "Ведущий информационно-аналитической итоговой программы".

Церемония награждения лауреатов в категории "Информационное и общественно-политическое вещание" состоялась сегодня в Технопарке НТВ в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

"Я бы хотел сказать слово в защиту телевидения против интернета. Когда я пришел в эту программу, сейчас заканчивается 14-й сезон, в этом году будет 15-й, тогда в телевидение плевали, говорили, что это все уходящая натура, интернет всех победит. Сегодня уже ясно, что интернет вошел в пищевую цепочку телевидения. Мы питаемся интернетом. Ну и не более. А все эмоции, вся глубина, все доверие, вся любовь на самом деле на стороне телевидения", — сказал Киселев , получая награду.

Он также пожелал всем, чтобы "радиоактивный пепел не накрыл никого, никогда и нигде".

Кроме того, программа "Вести недели" победила в номинации "Информационно-аналитическая итоговая программа".

Для Киселева как для ведущего эта "ТЭФИ" уже вторая — первую он получил год назад. Но его профессионализм уже не раз был отмечен различными наградами. Гендиректор "России сегодня" уникален тем, что обладает высшими журналистскими и телевизионными премиями и России , и Украины : его признавали "Золотым пером" в обеих странах, а в 2004-м он получил украинскую премию "Телетриумф".

Национальная телевизионная премия ТЭФИ (сокращение от "телевизионный эфир") — ежегодная профессиональная награда, которая вручается наиболее значимым работам и представителям российского телевидения.

Российский фонд развития телевидения — организация, объединяющая интересы телевещателей и телепроизводителей. Сейчас в числе учредителей фонда пять организаций: Ее учредил 21 декабря 1994 года— организация, объединяющая интересы телевещателей и телепроизводителей. Сейчас в числе учредителей фонда пять организаций: Национальная Медиа Группа (НМГ), холдинг " Газпром-Медиа Холдинг", Первый канал, ВГТРК и "ТВ Центр".​