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Дмитрий Киселев стал обладателем премии "ТЭФИ-2026" - РИА Новости, 08.06.2026
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Культура
 
17:41 08.06.2026 (обновлено: 20:22 08.06.2026)
Дмитрий Киселев стал обладателем премии "ТЭФИ-2026"

Дмитрий Киселев стал лауреатом Национальной телевизионной премии "ТЭФИ-2026"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГенеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев перед началом церемонии награждения лауреатов Национальной телевизионной премии "ТЭФИ"-2026 в Москве
Генеральный директор международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев перед началом церемонии награждения лауреатов Национальной телевизионной премии ТЭФИ-2026 в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев перед началом церемонии награждения лауреатов Национальной телевизионной премии "ТЭФИ"-2026 в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Киселев стал лауреатом Национальной телевизионной премии "ТЭФИ-2026" в номинации "Ведущий информационно-аналитической итоговой программы".
  • Победу в номинации "Информационно-аналитическая итоговая программа" одержала программа "Вести недели".
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня", ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев стал лауреатом премии "ТЭФИ-2026" в номинации "Ведущий информационно-аналитической итоговой программы".
Церемония награждения лауреатов в категории "Информационное и общественно-политическое вещание" состоялась сегодня в Технопарке НТВ в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
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"Я бы хотел сказать слово в защиту телевидения против интернета. Когда я пришел в эту программу, сейчас заканчивается 14-й сезон, в этом году будет 15-й, тогда в телевидение плевали, говорили, что это все уходящая натура, интернет всех победит. Сегодня уже ясно, что интернет вошел в пищевую цепочку телевидения. Мы питаемся интернетом. Ну и не более. А все эмоции, вся глубина, все доверие, вся любовь на самом деле на стороне телевидения", — сказал Киселев, получая награду.
Он также пожелал всем, чтобы "радиоактивный пепел не накрыл никого, никогда и нигде".
Кроме того, программа "Вести недели" победила в номинации "Информационно-аналитическая итоговая программа".
Для Киселева как для ведущего эта "ТЭФИ" уже вторая — первую он получил год назад. Но его профессионализм уже не раз был отмечен различными наградами. Гендиректор "России сегодня" уникален тем, что обладает высшими журналистскими и телевизионными премиями и России, и Украины: его признавали "Золотым пером" в обеих странах, а в 2004-м он получил украинскую премию "Телетриумф".
Национальная телевизионная премия ТЭФИ (сокращение от "телевизионный эфир") — ежегодная профессиональная награда, которая вручается наиболее значимым работам и представителям российского телевидения.
Ее учредил 21 декабря 1994 года Российский фонд развития телевидения — организация, объединяющая интересы телевещателей и телепроизводителей. Сейчас в числе учредителей фонда пять организаций: Национальная Медиа Группа (НМГ), холдинг "Газпром-Медиа Холдинг", Первый канал, ВГТРК и "ТВ Центр".​
В этом году на втором этапе голосования работы и кандидатов номинаций впервые оценивали представители медиаиндустрии из числа членов Академии российского телевидения. В состав жюри вошли 17 человек. Голосование проходило онлайн непосредственно во время церемонии, а результаты выводили на сценический экран сразу после подсчета.
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