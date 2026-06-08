Украинский военнослужащий устроил пикет в центре Киева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинский военнослужащий Александр Москалюк устроил пикет на майдане в Киеве, пожаловавшись на рабские условия службы в ВСУ.
- Москалюк требует установления четких сроков службы с возможностью демобилизации и считает нынешнюю систему рабством.
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Украинский военнослужащий устроил пикет в центре Киеве, пожаловавшись на рабские условия службы в ВСУ, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Военный Александр Москалюк, закованный в цепи, устроил одиночный пикет на майдане (площади Независимости в центре Киева – ред.), требуя четких сроков службы в ВСУ с возможностью демобилизации и называя нынешнюю систему рабством", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
На опубликованном изданием фото военнослужащий стоит босиком на площади, его руки и ноги закованы цепями, он держит плакат с надписью: "Сроки службы!!!".
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"Большинство из нас… уже морально вымотаны и физически искалечены. Мы имеем право на то, чтобы избранные нами руководители за столько времени нашли хотя бы частичные варианты нашего освобождения со службы", - приводит "Страна" слова Москалюка.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. При этом сроки демобилизации в законе прописаны не были.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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