Хуситы запретили проход по Красному морю судов, связанных с Израилем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шиитское движение "Ансар Алла" объявило о запрете на проход связанных с Израилем судов через Красное море.
- Любое передвижение израильских судов в Красном море будет рассматриваться хуситами как военная цель.
ДОХА, 8 июн - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) объявило о запрете на проход связанных с Израилем судов через Красное море.
"Мы объявляем о полном запрете... (израильского - ред.) судоходства в Красном море, и любые (его - ред.) передвижения... будут рассматриваться нашими силами как военные цели", - говорится в заявлении военного командования хуситов, переданном телеканалом Al Masirah.
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