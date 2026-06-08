В Заксобрании Карелии предложили увеличить федеральную субсидию вепсам

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Вице-спикер Законодательного собрания Карелии Ольга Шмаеник предложила увеличить федеральную субсидию на поддержку вепсов на форуме "Диалог парламентариев" в Салехарде, сообщает пресс-служба регионального парламента.

По словам Шмаевик, к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока России относятся вепсы. По данным переписи 2021 года, в Карелии проживает 2 471 вепс.

Основной акцент парламентарий сделала на сохранении культуры, языка и социально-экономическом развитии вепсских территорий, поддержке традиционного образа жизни.

"Важнейшее направление работы — развитие и популяризация вепсского языка и культуры через повышение доступа к образовательным услугам с учетом этнокультурных особенностей вепсов. В 2025-2026 учебном году вепсский язык изучают 314 детей, из них более 250 обучающихся в четырех общеобразовательных организациях и 63 дошкольника", — приводит пресс-служба слова Шмаеник.

На вепсском языке за счет бюджета республики издаются газета, альманах, детский журнал, выпускаются книги, с 2020 года работает мультиязычный портал. Кроме этого, в Карелии проводятся курсы вепсского языка для взрослых в том числе в онлайн-формате.

В ходе доклада парламентарий также рассказала о развитии дорожной инфраструктуры, реализации права вепсов на традиционное рыболовство, охоту и заготовку древесины, создании подворья Новодевичьего монастыря в деревне Вехручей, Вепсском народном хоре – единственном в Карелии "Заслуженном коллективе народного творчества России", создании комфортной среды для проживания за счет привлечения средств программ инициативного бюджетирования.

Зампредседателя Законодательного собрания отметила, что Карелия получает из федерального бюджета единую субсидию, часть средств которой направляется на экономическое и социальное развитие вепсов. За последние пять лет объем выделенных республике средств составил 15,7 миллиона рублей.

Вместе с тем Шмаеник обратила внимание участников форума, что с 2024 года наблюдается сокращение средств субсидии на поддержку экономического и социального развития вепсов, предусмотренных для Республики Карелия. В этой связи парламентарий предложила увеличить размер федеральной субсидии и довести ее объем до уровня 2023 года, что будет способствовать созданию благоприятных условий для дальнейшего экономического и социального развития территорий традиционного проживания вепсов. Данное предложение было поддержано для включения в резолюцию форума.

В завершение выступления вице-спикер парламента указала, что по итогам проведенного в 2025 году социологического исследования 88% жителей Карелии из числа вепсов удовлетворены качеством проводимых в республике мероприятий.

"Мы понимаем, что благополучие коренных малочисленных народов в целом, и вепсов в частности, зависит от комплексного подхода, включающего в себя государственную поддержку, усилия по сохранению языка и культуры, развитие традиционных промыслов и создание условий для устойчивого развития этноса. Такая работа в нашей республике активно ведется и будет продолжена", — заключила Шмаеник.