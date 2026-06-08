Предприниматель, лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян голосует на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах. Архивное фото

Предприниматель, лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян голосует на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах

Армянские власти не получат победы, о которой мечтали, заявил Карапетян

Краткий пересказ от РИА ИИ Самвел Карапетян, лидер партии «Сильная Армения», заявил, что власти Армении не получат ожидаемой победы на парламентских выборах.

По словам Карапетяна, представители правящей партии обеспокоены результатами выборов, так как результаты голосования в городах стремительно снижаются.

Карапетян назвал выборы позорными и заявил о преследовании и насилии в отношении его партии во время предвыборной кампании.

ЕРЕВАН, 8 июн — РИА Новости. Действующие власти в Ереване на получат той победы на выборах, о которой мечтали, заявил лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян.

"Я хочу всем вам сказать: будьте уверены, выборы еще не закончились, результаты выборов еще неизвестны, так что не волнуйтесь. Они не получат той победы, которую хотели", — сказал он журналистам.

По словам политика, даже по лицам представителей правящей партии во время пресс-конференции премьер-министра Никола Пашиняна было понятно, что их дела идут неважно.

« "Имея всего 30% данных, они заявляют, что уже победили, но вы знаете, что 30% — это лишь результаты сельских местностей. Как только начались результаты по городам, они стали стремительно снижаться, поэтому они перешли к специальным операциям, и мы даже понятия не имеем, к каким именно", — отметил лидер партии.

Карапетян также добавил, что власти прервали подсчет голосов, заявив, что представят результаты в 9 утра.

"Видя, что их результаты позорно снижаются и снижаются с каждой минутой, они остановили подсчет, и мы даже не понимаем, что они представят утром", — продолжил Карапетян.

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При этом он назвал выборы позорными.

"Вы все видели в течение этого месяца, каким преследованиям мы подвергались, какому насилию мы подвергались. Около 75 наших товарищей сегодня арестованы, более 700 человек были задержаны и эти люди (власти. — Прим. ред.), не успокоившись, решили в день выборов заниматься непонятными делами", — заключил политик.

По результатам обработки 40% бюллетеней "Гражданский договор" Пашиняна пока получает 51,71%. Второе место с 23,2% занимает блок "Сильная Армения", третье — блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна , набирающая 9,33%.

Всего на парламентских выборах проголосовали 1 476 597 человек.

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Как заявлял ранее представитель "Сильной Армении" Арам Вардеванян, на выборах фиксировали множество нарушений избирательного законодательства. Он пояснил, что были случаи, когда в квартире зарегистрировано несколько человек, а в списке оказывается 35. Карапетян сообщил о массовых арестах сторонников оппозиции.

Представитель партии "Армения" Ишхан Сагателян заявил, что власти использовали выборную карусель, запугивали граждан и пытались повлиять на их волеизъявление.

В парламент, или Национальное собрание Армении , входит не менее 101 депутата, срок их полномочий — пять лет. За мандаты боролись 18 политических сил: 16 партий и два блока, включая "Гражданский договор" премьера Никола Пашиняна, который занимает свой пост с 2018 года и намерен оставаться у власти еще минимум пять лет.