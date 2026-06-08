Программа "Следствие вели" с Леонидом Каневским получила премию "ТЭФИ-2026"

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Программа "Следствие вели" с Леонидом Каневским на телеканале НТВ стала лауреатом Национальной телевизионной премии "ТЭФИ-2026" в номинации "Легендарные телевизионные программы", передает корреспондент РИА Новости с церемонии.

В номинации "Главное событие телевизионного сезона" победил концерт Победы у Московского Кремля ("Россия 1"). В номинации "Программа о путешествиях" голоса жюри разделились таким образом, что все номинанты стали лауреатами. Победители в номинации: программа "Формула еды" ("Россия 1"), шоу "Поедем, поедим!" (НТВ), "100 мест, где поесть" (СТС), "Жизнь других" (Первый канал), "Невероятно интересные истории" (РЕН ТВ). В номинации "Программа "Образ жизни" победу одержало шоу "ПроСТО кухня" (СТС).