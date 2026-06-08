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Программа "Следствие вели" с Леонидом Каневским получила премию "ТЭФИ-2026" - РИА Новости, 08.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:54 08.06.2026
Программа "Следствие вели" с Леонидом Каневским получила премию "ТЭФИ-2026"

Программа "Следствие вели" с Леонидом Каневским стала лауреатом "ТЭФИ-2026"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАктер Леонид Каневский
Актер Леонид Каневский - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Актер Леонид Каневский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Программа "Следствие вели" с Леонидом Каневским стала лауреатом Национальной телевизионной премии "ТЭФИ-2026" в номинации "Легендарные телевизионные программы".
  • В номинации "Развлекательное шоу талантов прайм-тайма" победила программа "Ну-ка, все вместе!" ("Россия 1").
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Программа "Следствие вели" с Леонидом Каневским на телеканале НТВ стала лауреатом Национальной телевизионной премии "ТЭФИ-2026" в номинации "Легендарные телевизионные программы", передает корреспондент РИА Новости с церемонии.
Церемония награждения лауреатов премии "ТЭФИ-2026" в номинациях категории "Развлекательное вещание" проходит в понедельник в Москве в Технопарке НТВ. Ведущими церемонии стали Азамат Мусагалиев и Алла Михеева.
Дарья Златопольская - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Ведущая "Белой студии" Дарья Златопольская получила премию "ТЭФИ-2026"
Вчера, 22:21
"Трудно очень говорить в такой аудитории, особенно, когда все умеют это делать и все понимают, что надо сказать, а ты волнуешься и не знаешь, как собрать слова. Я просто благодарен судьбе, которая свела меня с вот этой командой… Мы 20 лет (работаем - ред.) и ни разу не поссорились", - сказал Каневский, получая награду.
Также в представленной категории в номинации "Развлекательное шоу талантов прайм-тайма" победила программа "Ну-ка, все вместе!" ("Россия 1"). Победителем в номинации "Интервьюер" была признана Дарья Златопольская за программу "Белая студия" ("Россия-К").
Шоу "Малахов" ("Россия 1") стало лучшим в номинации "Развлекательное ток-шоу". В номинации "Утренняя ежедневная программа" победу одержала передача "Утро России" ("Россия 1").
В номинации "Развлекательное шоу детских талантов прайм-тайма" победил Всероссийский конкурс юных талантов "Синяя птица" ("Россия 1").
В номинации "Главное событие телевизионного сезона" победил концерт Победы у Московского Кремля ("Россия 1"). В номинации "Программа о путешествиях" голоса жюри разделились таким образом, что все номинанты стали лауреатами. Победители в номинации: программа "Формула еды" ("Россия 1"), шоу "Поедем, поедим!" (НТВ), "100 мест, где поесть" (СТС), "Жизнь других" (Первый канал), "Невероятно интересные истории" (РЕН ТВ). В номинации "Программа "Образ жизни" победу одержало шоу "ПроСТО кухня" (СТС).
Шоу "Чудо Техники с Сергеем Малоземовым" (НТВ) стало лучшим в номинации "Просветительская программа". В номинации "Телеигра/телевикторина" победило шоу "Своя Игра" (НТВ). Шоу "Выжить в Самарканде. Игра сезонов" (ТНТ) стало лучшим в номинации "Реалити шоу".
Народный артист РФ Николай Цискаридзе с программой "Сегодня вечером" на Первом канале. Телеведущая Яна Чурикова с проектом "Голос" на Первом канале стала лауреатом в номинации "Ведущий развлекательного прайм-тайма". Лучшей программой для детей стала передача "Умницы и умники" (Первый канал).
Лучшей юмористической программой стало шоу "Однажды в России" (ТНТ). В номинации "Развлекательное ток-шоу выходного дня" победила программа "Шоу Воли" (ТНТ). Проект "Суперниндзя" (СТС) одержал победу в номинации "Спортивно-развлекательное шоу".
Шоу "Маска" (НТВ) стало лучшим в номинации "Развлекательное звездное шоу прайм-тайма". В номинации "Трансляция культурного события" победили "Алые Паруса-2025" ("Петербург - 5 канал").
Генеральный директор международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев перед началом церемонии награждения лауреатов Национальной телевизионной премии ТЭФИ-2026 в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Дмитрий Киселев стал обладателем премии "ТЭФИ-2026"
Вчера, 17:41
 
КультураМоскваСамаркандРоссияЛеонид КаневскийДарья ЗлатопольскаяСергей МалоземовНТВ (телеканал)"Голос"
 
 
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