СМИ: Канада может запретить использование соцсетей для детей до 16 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство Канады рассматривает возможность введения общенационального запрета на пользование соцсетями для детей до 16 лет.
- Законопроект также будет включать требование к компаниям принимать меры по снижению уровня вредоносности контента.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Правительство Канады рассматривает возможность введения общенационального запрета на пользование соцсетями для детей до 16 лет, сообщает газета Globe and Mail со ссылкой на источники.
"В рамках законопроекта о борьбе с угрозами в интернете, который будет представлен в среду, Оттава планирует предложить запретить использование социальных сетей детьми младше 16 лет", - пишет издание.
При этом, по словам источника, ряд онлайн-платформ, которые будут признаны соответствующими нормам безопасности для детей, смогут обойти этот запрет.
Ожидается, что законопроект также будет включать требование к компаниям принимать меры по снижению уровня вредоносности контента, что включает в себя меры по борьбе с чат-ботами на основе искусственного интеллекта.
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