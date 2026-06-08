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СМИ: Канада может запретить использование соцсетей для детей до 16 лет - РИА Новости, 08.06.2026
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19:00 08.06.2026
СМИ: Канада может запретить использование соцсетей для детей до 16 лет

Globe and Mail: Канада может запретить использование соцсетей до 16 лет

© iStock.com / izusekУченицы работают за ноутбуком
Ученицы работают за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© iStock.com / izusek
Ученицы работают за ноутбуком. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство Канады рассматривает возможность введения общенационального запрета на пользование соцсетями для детей до 16 лет.
  • Законопроект также будет включать требование к компаниям принимать меры по снижению уровня вредоносности контента.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Правительство Канады рассматривает возможность введения общенационального запрета на пользование соцсетями для детей до 16 лет, сообщает газета Globe and Mail со ссылкой на источники.
"В рамках законопроекта о борьбе с угрозами в интернете, который будет представлен в среду, Оттава планирует предложить запретить использование социальных сетей детьми младше 16 лет", - пишет издание.
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При этом, по словам источника, ряд онлайн-платформ, которые будут признаны соответствующими нормам безопасности для детей, смогут обойти этот запрет.
Ожидается, что законопроект также будет включать требование к компаниям принимать меры по снижению уровня вредоносности контента, что включает в себя меры по борьбе с чат-ботами на основе искусственного интеллекта.
В апреле канадский телеканал CBC сообщал, что о подобной инициативе впервые в Канаде объявляли власти провинции Манитоба, не уточняя возможный возрастной порог для запрета.
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