СМИ: Канада может запретить использование соцсетей для детей до 16 лет

При этом, по словам источника, ряд онлайн-платформ, которые будут признаны соответствующими нормам безопасности для детей, смогут обойти этот запрет.

Ожидается, что законопроект также будет включать требование к компаниям принимать меры по снижению уровня вредоносности контента, что включает в себя меры по борьбе с чат-ботами на основе искусственного интеллекта.