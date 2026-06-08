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На Камчатке зафиксировали выброс пепла из вулкана Шивелуч - РИА Новости, 08.06.2026
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10:42 08.06.2026 (обновлено: 12:41 08.06.2026)
На Камчатке зафиксировали выброс пепла из вулкана Шивелуч

МЧС: на Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 10 километров

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вечером 8 июня из вулкана Шивелуч на Камчатке зафиксирован пепловый выброс на высоту до 10 тысяч метров.
  • Шлейф распространился в северо-западном направлении вглубь полуострова, при этом пеплопад в населенных пунктах пока не наблюдается.
  • Шивелучу присвоен красный код авиационной опасности.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 8 июн – РИА Новости. Вечером 8 июня из вулкана Шивелуч на Камчатке зафиксирован пепловый выброс на высоту до 10 тысяч метров, пепловый шлейф распространился в северо-западном направлении вглубь полуострова, сообщило ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
Выброс пепла произошел в районе 16.35-16.46 по местному времени (07.35-07.46 мск).
«
"По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, вечером 8 июня из вулкана Шивелуч был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 10000 метров", - проинформировали спасатели в Макс.
Высота самого исполина - 3283 метра. Пеплопад в населенных пунктах пока не наблюдается. Однако при изменении направления ветра ученые не исключают оседания незначительного количества пепла в Усть-Камчатском, Мильковском и Быстринском округах. Шивелучу присвоен красный код авиационной опасности, что означает угрозу для местных и международных авиаперевозок, в первую очередь для двигателей.
Спасатели напомнили правила поведения при пеплопаде: закрыть двери и окна, без необходимости не выходить на улицу, использовать респираторы или хлопчатобумажные повязки с содовым раствором. Укрыть технику, после пеплопада очистить крышу и желоба, обновить запас необходимых средств.
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ПроисшествияШивелучКамчаткаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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