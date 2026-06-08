На Камчатке зафиксировали выброс пепла из вулкана Шивелуч

Краткий пересказ от РИА ИИ Вечером 8 июня из вулкана Шивелуч на Камчатке зафиксирован пепловый выброс на высоту до 10 тысяч метров.

Шлейф распространился в северо-западном направлении вглубь полуострова, при этом пеплопад в населенных пунктах пока не наблюдается.

Шивелучу присвоен красный код авиационной опасности.

П.-КАМЧАТСКИЙ, 8 июн – РИА Новости. Вечером 8 июня из вулкана Шивелуч на Камчатке зафиксирован пепловый выброс на высоту до 10 тысяч метров, пепловый шлейф распространился в северо-западном направлении вглубь полуострова, сообщило ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Выброс пепла произошел в районе 16.35-16.46 по местному времени (07.35-07.46 мск).

« "По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, вечером 8 июня из вулкана Шивелуч был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 10000 метров", - проинформировали спасатели в Макс.

Высота самого исполина - 3283 метра. Пеплопад в населенных пунктах пока не наблюдается. Однако при изменении направления ветра ученые не исключают оседания незначительного количества пепла в Усть-Камчатском, Мильковском и Быстринском округах. Шивелучу присвоен красный код авиационной опасности, что означает угрозу для местных и международных авиаперевозок, в первую очередь для двигателей.