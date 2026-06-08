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В Евросоюзе намерены расширить санкционные списки, заявила Каллас - РИА Новости, 08.06.2026
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13:09 08.06.2026
В Евросоюзе намерены расширить санкционные списки, заявила Каллас

Каллас: более 80 позиций предлагается включить в антироссийские санкции

© AP Photo / Virginia MayoГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кая Каллас заявила о предложении включить более 80 позиций в следующие антироссийские санкции.
  • Санкции, по ее словам, в частности, нацелены на российский ВПК.
БРЮССЕЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Более 80 позиций предлагается внести в следующие антироссийские санкции, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.
"В преддверии заседания Совета по иностранным делам, которое состоится на следующей неделе, мои службы предложили включить в санкционный список более 80 позиций", - сказала она на неформальном заседании глав минобороны стран ЕС на Кипре.
По ее словам, санкции, в частности, нацелены на российский ВПК.
В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. На Западе также неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
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