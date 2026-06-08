Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кая Каллас заявила о предложении включить более 80 позиций в следующие антироссийские санкции.
- Санкции, по ее словам, в частности, нацелены на российский ВПК.
БРЮССЕЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Более 80 позиций предлагается внести в следующие антироссийские санкции, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.
По ее словам, санкции, в частности, нацелены на российский ВПК.
В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. На Западе также неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.