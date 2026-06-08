Депутат Картайзер поддержал кандидатуру Юнкера в переговорщики с Россией

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер мог бы стать подходящим переговорщиком для возобновления контактов между Евросоюзом и Россией, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер, который принял участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).