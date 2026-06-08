Депутат Картайзер поддержал кандидатуру Юнкера в переговорщики с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер считает, что Жан-Клод Юнкер мог бы стать подходящим переговорщиком для возобновления контактов между Евросоюзом и Россией.
- По словам Картайзера, Юнкер хорошо знает президента России Владимира Путина и главу МИД РФ Сергея Лаврова.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер мог бы стать подходящим переговорщиком для возобновления контактов между Евросоюзом и Россией, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер, который принял участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Я действительно считаю, что господин Юнкер был бы хорошим кандидатом", - сказал собеседник агентства.
По словам Картайзера, Юнкер хорошо знает президента России Владимира Путина, главу МИД РФ Сергея Лаврова и обладает значительным опытом работы в европейских институтах.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.