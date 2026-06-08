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Депутат Картайзер поддержал кандидатуру Юнкера в переговорщики с Россией - РИА Новости, 08.06.2026
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07:49 08.06.2026
Депутат Картайзер поддержал кандидатуру Юнкера в переговорщики с Россией

Депутат Картайзер: Юнкер подходит на роль переговорщика между ЕС и Россией

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖан-Клод Юнкер
Жан-Клод Юнкер - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер считает, что Жан-Клод Юнкер мог бы стать подходящим переговорщиком для возобновления контактов между Евросоюзом и Россией.
  • По словам Картайзера, Юнкер хорошо знает президента России Владимира Путина и главу МИД РФ Сергея Лаврова.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер мог бы стать подходящим переговорщиком для возобновления контактов между Евросоюзом и Россией, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер, который принял участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Я действительно считаю, что господин Юнкер был бы хорошим кандидатом", - сказал собеседник агентства.
По словам Картайзера, Юнкер хорошо знает президента России Владимира Путина, главу МИД РФ Сергея Лаврова и обладает значительным опытом работы в европейских институтах.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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В миреРоссияЛюксембург (округ)Жан-Клод ЮнкерФернан КартайзерВладимир ПутинЕврокомиссия
 
 
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