Moscow Jazz Festival открылся спектаклем по книге "Спасибо, сердце!"

Краткий пересказ от РИА ИИ Moscow Jazz Festival открылся музыкально-литературным спектаклем по книге Леонида Утесова «Спасибо, сердце!».

В программу вошли порядка 20 композиций, написанных Леонидом Утесовым, музыка прозвучала в оригинальных аранжировках, написанных специально для Московского джазового оркестра.

Фестиваль объединит свыше тысячи артистов из более чем 15 стран и продлится в Москве по 14 июня.

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Moscow Jazz Festival открылся музыкально-литературным спектаклем по книге Леонида Утесова "Спасибо, сердце!", новую программу представили Московский джазовый оркестр под руководством народного артиста РФ Игоря Бутмана и актер, народный артист России Сергей Степанченко, передает корреспондент РИА Новости.

Moscow Jazz Festival открылся в Концертном зале имени Чайковского в понедельник и продлится в столице по 14 июня. Как сообщал РИА Новости худрук фестиваля Игорь Бутман , фестиваль объединит свыше тысячи артистов из более чем 15 стран.

"Благодаря моему отцу все мое детство прошло с именем Леонида Утесова - с его музыкой, песнями, с одной из лучших советских комедий "Веселые ребята". Слово "джаз" и фамилия "Утесов" для меня были синонимами. Я понял, что мы обязаны сделать программу в память о великом музыканте Леониде Утесове. Это музыка, которую мы не должны забывать, эти композиции знакомы всем, поэтому мы решили открыть наш фестиваль именно этой программой с замечательным актером Сергеем Степанченко ", - рассказал журналистам худрук фестиваля Игорь Бутман.

По словам Бутмана, в программу вошли порядка 20 композиций, написанных Леонидом Утесовым - например, знаковые "Все хорошо, прекрасная маркиза", "Сердце" и "Раскинулось море широко", а также песни военных лет. Худрук фестиваля отметил, что песни Утесова знают как представители старшего поколения, так и молодежь. Музыка прозвучала в оригинальных аранжировках, написанных специально для Московского джазового оркестра композитором Кристиной Крит и заслуженным артистом РФ Павлом Овчинниковым.

"Практически все аранжировки были сделаны специально для сегодняшнего концерта, кроме одной. Она была подарена нам оркестром Уинтона Марсалиса. Это песня Lady Be Good, которую Леонид Утесов однажды услышал у американских музыкантов и позднее написал в своей книге, что услышал настоящий джаз", - добавил Бутман.

Сергей Степанченко в ходе спектакля прочел фрагменты из книги Утесова "Спасибо, сердце!". Однако, как отметил сам актер, он выходит на сцену не в роли самого Утесова, а в качестве чтеца - проводника, который сопровождает слушателей в мир Утесова.