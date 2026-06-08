В Японии из-за угрозы цунами объявили эвакуацию для 181 тысячи человек

ТОКИО, 8 июн – РИА Новости. Эвакуация объявлена для 181 тысячи человек в шести префектурах Японии из-за предупреждения о цунами после землетрясения на Филиппинах, сообщило пожарное управление министерства общенациональных дел, выполняющее функции службы спасения при чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях.