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В Японии из-за угрозы цунами объявили эвакуацию для 181 тысячи человек - РИА Новости, 08.06.2026
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06:43 08.06.2026
В Японии из-за угрозы цунами объявили эвакуацию для 181 тысячи человек

В Шести префектурах Японии из-за землетрясения на Филиппинах объявили эвакуацию

© AP Photo / Hiro KomaeПолиция Токио
Полиция Токио - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Hiro Komae
Полиция Токио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из-за землетрясения на Филиппинах в шести префектурах Японии объявлена эвакуация для 181 тысячи человек.
  • Предупреждение о цунами объявлено на юго-востоке Японии, ожидается волна высотой до одного метра.
ТОКИО, 8 июн – РИА Новости. Эвакуация объявлена для 181 тысячи человек в шести префектурах Японии из-за предупреждения о цунами после землетрясения на Филиппинах, сообщило пожарное управление министерства общенациональных дел, выполняющее функции службы спасения при чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях.
Эвакуация объявлена в префектурах Ибараки, Миэ, Коти, Миядзаки, Кагосима, Окинава.
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Предупреждение о цунами объявлено на юго-востоке Японии после землетрясения на Филиппинах. Высота волны у берегов Японии ожидается до одного метра. Оно может захватить обширную область от самого юга до префектуры Тиба рядом с Токио.
В 2.38 мск около Филиппин произошло крупное землетрясение, согласно данным европейских сейсмологов, магнитуда составляла 8.1, японского метеорологического управления – 8.2.
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В миреЯпонияФилиппиныИбараки
 
 
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