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Израиль прекратит удары по Ирану, но продолжит атаки на Ливан - РИА Новости, 08.06.2026
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15:33 08.06.2026 (обновлено: 15:50 08.06.2026)
Израиль прекратит удары по Ирану, но продолжит атаки на Ливан

N12: Израиль по просьбе США прекратит удары по Ирану, но будет атаковать Ливан

© AP Photo / Ohad ZwigenbergРакетный удар Ирана в Израиле
Ракетный удар Ирана в Израиле - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Ракетный удар Ирана в Израиле
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израиль прекращает наносить удары по Ирану по просьбе президента США Дональда Трампа.
  • Атаки по югу Ливана продолжатся в ближайшие дни.
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июн – РИА Новости. Израиль прекращает наносить удары по Ирану по просьбе президента США Дональда Трампа, однако атаки по Ливану продолжатся в ближайшие дни, сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на высокопоставленный израильский источник.
"По просьбе Трампа Израиль прекращает удары по Ирану. Удары по югу Ливана продолжатся в ближайшие дни в полную силу", - говорится в сообщении.
По словам источника, израильские военные будут атаковать ливанский район Дахия, если шиитское движение "Хезболлах" продолжит наносить удары по северу Израиля.
Ранее в понедельник сообщалось, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом на фоне новой эскалации конфликта с Ираном. Также в понедельник Трамп заявил, что Израиль и Иран стремятся к договоренности о немедленном прекращении огня, но этому мешают "невежество или глупость".
Военное командование Ирана уже сообщило, что прекращает свои удары по Израилю, но предупреждает, что нанесет более сокрушительные удары в случае новых атак Израиля по Ливану.
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