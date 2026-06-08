Израиль прекратит удары по Ирану, но продолжит атаки на Ливан

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Израиль прекращает наносить удары по Ирану по просьбе президента США Дональда Трампа.
- Атаки по югу Ливана продолжатся в ближайшие дни.
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июн – РИА Новости. Израиль прекращает наносить удары по Ирану по просьбе президента США Дональда Трампа, однако атаки по Ливану продолжатся в ближайшие дни, сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на высокопоставленный израильский источник.
По словам источника, израильские военные будут атаковать ливанский район Дахия, если шиитское движение "Хезболлах" продолжит наносить удары по северу Израиля.
Ранее в понедельник сообщалось, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом на фоне новой эскалации конфликта с Ираном. Также в понедельник Трамп заявил, что Израиль и Иран стремятся к договоренности о немедленном прекращении огня, но этому мешают "невежество или глупость".
Военное командование Ирана уже сообщило, что прекращает свои удары по Израилю, но предупреждает, что нанесет более сокрушительные удары в случае новых атак Израиля по Ливану.