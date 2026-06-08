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Израиль нанес 64 удара по территории Ливана за сутки, сообщил источник - РИА Новости, 08.06.2026
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10:33 08.06.2026
Израиль нанес 64 удара по территории Ливана за сутки, сообщил источник

РИА Новости: ВС Израиля за сутки нанесли 64 удара по территории Ливана

© AP Photo / Hussein MallaПоследствия израильского авиаудара на юге Бейрута, Ливан
Последствия израильского авиаудара на юге Бейрута, Ливан - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия израильского авиаудара на юге Бейрута, Ливан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израильские силы нанесли 64 удара по территории Ливана, включая 36 авиаударов, 11 ударов беспилотников и 17 артиллерийских обстрелов.
  • Основная часть ударов пришлась по южным районам Ливана, включая Набатию, Тир, Кфар-Румман, Кфар-Килу, Бинт-Джбейль и приграничные районы.
БЕЙРУТ, 8 июн - РИА Новости. Израильские силы в воскресенье нанесли 64 удара по территории Ливана, включая авиаудары, атаки беспилотников и артиллерийские обстрелы, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой командир.
"За сутки зафиксировано 64 израильских атаки по территории Ливана: 36 авиаударов, 11 ударов беспилотников и 17 артиллерийских обстрелов", — сказал собеседник агентства, ссылаясь на данные полевого мониторинга.
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По словам источника, основная часть ударов пришлась по южным районам страны, включая Набатию, Тир, Кфар-Румман, Кфар-Килу, Бинт-Джбейль и приграничные районы. Отдельные атаки также были зафиксированы в долине Бекаа и южном пригороде Бейрута.
Собеседник отметил, что удары носили широкий и непрерывный характер и затронули как приграничные населенные пункты, так и более крупные районы на юге Ливана.
Израиль продолжает наносить удары по Ливану, несмотря на действующие договоренности о прекращении огня. Ливанские власти регулярно заявляют, что атаки Израиля являются нарушением суверенитета страны и препятствуют возвращению стабильности на юге республики и в регионе в целом.
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