Израиль нанес 64 удара по территории Ливана за сутки, сообщил источник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Израильские силы нанесли 64 удара по территории Ливана, включая 36 авиаударов, 11 ударов беспилотников и 17 артиллерийских обстрелов.
- Основная часть ударов пришлась по южным районам Ливана, включая Набатию, Тир, Кфар-Румман, Кфар-Килу, Бинт-Джбейль и приграничные районы.
БЕЙРУТ, 8 июн - РИА Новости. Израильские силы в воскресенье нанесли 64 удара по территории Ливана, включая авиаудары, атаки беспилотников и артиллерийские обстрелы, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой командир.
"За сутки зафиксировано 64 израильских атаки по территории Ливана: 36 авиаударов, 11 ударов беспилотников и 17 артиллерийских обстрелов", — сказал собеседник агентства, ссылаясь на данные полевого мониторинга.
Собеседник отметил, что удары носили широкий и непрерывный характер и затронули как приграничные населенные пункты, так и более крупные районы на юге Ливана.
Израиль продолжает наносить удары по Ливану, несмотря на действующие договоренности о прекращении огня. Ливанские власти регулярно заявляют, что атаки Израиля являются нарушением суверенитета страны и препятствуют возвращению стабильности на юге республики и в регионе в целом.