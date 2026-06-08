Израиль нанес 64 удара по территории Ливана за сутки, сообщил источник

БЕЙРУТ, 8 июн - РИА Новости. Израильские силы в воскресенье нанесли 64 удара по территории Ливана, включая авиаудары, атаки беспилотников и артиллерийские обстрелы, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой командир.

Собеседник отметил, что удары носили широкий и непрерывный характер и затронули как приграничные населенные пункты, так и более крупные районы на юге Ливана.