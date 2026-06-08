Израиль ударил по нефтехимическому комплексу в Иране

Краткий пересказ от РИА ИИ Израиль атаковал нефтехимический комплекс на юго-западе Ирана.

Тегеран заявил, что пострадавших нет.

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. ЦАХАЛ атаковала нефтехимический комплекс на юго-западе Ирана.

« "Некоторое время назад Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по нескольким целям нефтехимического комплекса в городе Бендер-Махшехр", — говорится в публикации армии в Telegram-канале

Министерство нефти Ирана позднее подтвердило атаки на свои объекты. Сообщалось, что пострадавших нет.

Ночью израильские военные также заявили, что ударили по целям в центральной и западной частях ИРИ . В Тегеране, Тебризе, Исфахане и в районе Кереджа прогремели несколько взрывов. Как передавал портал Axios со ссылкой на американского чиновника, эти обстрелы были ограниченными по масштабу.

Накануне вечером Иран атаковал Израиль в ответ на недавний удар ЦАХАЛ по пригороду Бейрута. КСИР уточнил, что целью стала авиабаза Рамат Давид, по ней выпустили баллистические ракеты.

Впоследствии центральный штаб военного командования иранских вооруженных сил "Хатам аль-Анбия" заявил, что Тель-Авив столкнется с еще более сокрушительными последствиями, если решит отреагировать.

Президент США Дональд Трамп призвал Тегеран вернуться к переговорам и заключить сделку. Он также выразил надежду, что Израиль не станет бить в ответ.