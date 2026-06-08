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Израиль ударил по нефтехимическому комплексу в Иране - РИА Новости, 08.06.2026
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08:08 08.06.2026 (обновлено: 09:42 08.06.2026)
Израиль ударил по нефтехимическому комплексу в Иране

ЦАХАЛ ударила по нефтехимическому комплексу в иранском Бендер-Махшехре

© AP Photo / Tsafrir AbayovИстребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израиль атаковал нефтехимический комплекс на юго-западе Ирана.
  • Тегеран заявил, что пострадавших нет.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. ЦАХАЛ атаковала нефтехимический комплекс на юго-западе Ирана.
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"Некоторое время назад Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по нескольким целям нефтехимического комплекса в городе Бендер-Махшехр", — говорится в публикации армии в Telegram-канале.
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Министерство нефти Ирана позднее подтвердило атаки на свои объекты. Сообщалось, что пострадавших нет.
Ночью израильские военные также заявили, что ударили по целям в центральной и западной частях ИРИ. В Тегеране, Тебризе, Исфахане и в районе Кереджа прогремели несколько взрывов. Как передавал портал Axios со ссылкой на американского чиновника, эти обстрелы были ограниченными по масштабу.
Накануне вечером Иран атаковал Израиль в ответ на недавний удар ЦАХАЛ по пригороду Бейрута. КСИР уточнил, что целью стала авиабаза Рамат Давид, по ней выпустили баллистические ракеты.
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Впоследствии центральный штаб военного командования иранских вооруженных сил "Хатам аль-Анбия" заявил, что Тель-Авив столкнется с еще более сокрушительными последствиями, если решит отреагировать.
Президент США Дональд Трамп призвал Тегеран вернуться к переговорам и заключить сделку. Он также выразил надежду, что Израиль не станет бить в ответ.
В конце мая премьер Биньямин Нетаньяху приказал ЦАХАЛ расширить операцию против движения "Хезболла" на юге Ливана. Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац пояснил, что военные хотят установить контроль в районе реки Летании и демилитаризировать эту зону.
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В миреИзраильВоенная операция США и Израиля против ИранаИранБиньямин НетаньяхуИсраэль КацДональд ТрампХезболла
 
 
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