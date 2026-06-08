В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июн - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги были активированы в Тель-Авиве после того, как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске ракеты с территории Йемена, передает корреспондент РИА Новости.