В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Тель-Авиве были активированы сирены воздушной тревоги после сообщения о запуске ракеты с территории Йемена.
- Армия Израиля предписала жителям находиться в убежищах из-за ракетной атаки.
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июн - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги были активированы в Тель-Авиве после того, как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске ракеты с территории Йемена, передает корреспондент РИА Новости.
За несколько минут до сигнала тревоги армия Израиля предписала жителям Тель-Авива и других регионов страны находиться в убежищах из-за ракетной атаки со стороны Йемена.
Данных о падениях ракет или пострадавших пока не поступало.