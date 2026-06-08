Рейтинг@Mail.ru
В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:33 08.06.2026
В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги

В Тель-Авиве объявили воздушную тревогу из-за ракетной атаки

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПерехват ракеты в небе над Тель-Авивом, Израиль
Перехват ракеты в небе над Тель-Авивом, Израиль - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Перехват ракеты в небе над Тель-Авивом, Израиль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Тель-Авиве были активированы сирены воздушной тревоги после сообщения о запуске ракеты с территории Йемена.
  • Армия Израиля предписала жителям находиться в убежищах из-за ракетной атаки.
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июн - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги были активированы в Тель-Авиве после того, как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске ракеты с территории Йемена, передает корреспондент РИА Новости.
За несколько минут до сигнала тревоги армия Израиля предписала жителям Тель-Авива и других регионов страны находиться в убежищах из-за ракетной атаки со стороны Йемена.
Данных о падениях ракет или пострадавших пока не поступало.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
МИД Ирана назвал ракетную атаку на Израиль ответом на нарушение перемирия
Вчера, 05:48
 
В миреИзраильТель-АвивЙеменВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала