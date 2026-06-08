В Италии назвали засилье иностранцев причиной невыхода сборной на ЧМ-2026

РИМ, 8 июн - РИА Новости. Треть итальянцев считают, что причиной невыхода сборной страны на чемпионат мира по футболу является переизбыток иностранных футболистов в национальной лиге, свидетельствуют данные опроса, опубликованные в понедельник газетой Stampa.