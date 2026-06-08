В Италии назвали засилье иностранцев причиной невыхода сборной на ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Треть итальянцев считают, что причиной невыхода сборной страны на чемпионат мира по футболу является переизбыток иностранных футболистов в национальной лиге.
- 23,3 % опрошенных итальянцев жалуются на трудности в развитии новых итальянских футбольных талантов.
РИМ, 8 июн - РИА Новости. Треть итальянцев считают, что причиной невыхода сборной страны на чемпионат мира по футболу является переизбыток иностранных футболистов в национальной лиге, свидетельствуют данные опроса, опубликованные в понедельник газетой Stampa.
"Относительно ответственности за отсутствие сборной Италии по футболу на чемпионате мира 2026 года, итальянцы, похоже, имеют об этом довольно четкое представление. 33% считают, что в Серии А слишком много иностранных игроков, а 23,3% жалуются на трудности в развитии новых итальянских талантов", - говорится в публикации. Также итальянцы склонны задавать вопросами о руководстве национальной федерации футбола (16,1%) и решениях, касающиеся техники и тактики (9,2%).
Опрос проводил институт Only Numbers 3 июня среди совершеннолетних итальянцев. Число участников исследования не указывается.
В начале апреля сборная Италии в серии пенальти уступила команде Боснии и Герцеговины в финале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира. Сборная Италии не может квалифицироваться на мировое первенство с 2014 года.