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В Италии назвали засилье иностранцев причиной невыхода сборной на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
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Футбол
 
12:34 08.06.2026 (обновлено: 13:36 08.06.2026)
В Италии назвали засилье иностранцев причиной невыхода сборной на ЧМ-2026

Stampa: треть итальянцев считают, что в Серии А слишком много иностранцев

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБолельщик сборной Италии
Болельщик сборной Италии - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Болельщик сборной Италии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Треть итальянцев считают, что причиной невыхода сборной страны на чемпионат мира по футболу является переизбыток иностранных футболистов в национальной лиге.
  • 23,3 % опрошенных итальянцев жалуются на трудности в развитии новых итальянских футбольных талантов.
РИМ, 8 июн - РИА Новости. Треть итальянцев считают, что причиной невыхода сборной страны на чемпионат мира по футболу является переизбыток иностранных футболистов в национальной лиге, свидетельствуют данные опроса, опубликованные в понедельник газетой Stampa.
"Относительно ответственности за отсутствие сборной Италии по футболу на чемпионате мира 2026 года, итальянцы, похоже, имеют об этом довольно четкое представление. 33% считают, что в Серии А слишком много иностранных игроков, а 23,3% жалуются на трудности в развитии новых итальянских талантов", - говорится в публикации. Также итальянцы склонны задавать вопросами о руководстве национальной федерации футбола (16,1%) и решениях, касающиеся техники и тактики (9,2%).
Опрос проводил институт Only Numbers 3 июня среди совершеннолетних итальянцев. Число участников исследования не указывается.
В начале апреля сборная Италии в серии пенальти уступила команде Боснии и Герцеговины в финале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира. Сборная Италии не может квалифицироваться на мировое первенство с 2014 года.
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