В Италии раскрыли подпольную фабрику под управлением украинцев

Краткий пересказ от РИА ИИ На севере Италии сотрудники Финансовой гвардии ликвидировали одну из крупнейших фабрик по производству сигарет.

В городе Спилимберго конфисковали две производственные линии, 78 тонн табака и 25 миллионов пачек контрафактных сигарет.

Арестованы семь человек: шесть граждан Украины и водитель грузовика из Молдавии.

РИМ, 8 июн – РИА Новости. Одну из крупнейших фабрик по производству сигарет ликвидировали сотрудники Финансовой гвардии на севере Италии: две производственные линии под руководством банды украинцев изготавливали от 2 до 5 миллионов сигарет в день, сообщил РИА Новости представитель силового ведомства.

Незаконное производство было обнаружено в городе Спилимберго в области Фриули-Венеция-Джулия

"Конфискованы две производственные линии, 78 тонн табака и 25 миллионов пачек контрафактных сигарет. Только благодаря захваченному табаку могло быть выпущено 3,9 миллиона пачек сигарет, что принесло бы прибыль в размере приблизительно 20 миллионов евро. Весь завод мог производить от 2 до 5 миллионов сигарет в день", - сказал собеседник агентства.

Подпольное предприятие размещалось в нескольких промышленных ангарах и было оснащено системой видеонаблюдения, позволявшей контролировать как внутренние помещения, так и прилегающую территорию. Для обеспечения работы оборудования использовались мощные дизельные генераторы, с помощью которых организаторы скрывали реальное потребление электроэнергии.