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В Италии раскрыли подпольную фабрику под управлением украинцев - РИА Новости, 08.06.2026
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21:15 08.06.2026
В Италии раскрыли подпольную фабрику под управлением украинцев

В Италии раскрыли подпольную табачную фабрику под руководством украинцев

© РИА Новости / Светлана Волобуева | Перейти в медиабанкПолицейская машина в Италии
Полицейская машина в Италии - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Светлана Волобуева
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Полицейская машина в Италии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На севере Италии сотрудники Финансовой гвардии ликвидировали одну из крупнейших фабрик по производству сигарет.
  • В городе Спилимберго конфисковали две производственные линии, 78 тонн табака и 25 миллионов пачек контрафактных сигарет.
  • Арестованы семь человек: шесть граждан Украины и водитель грузовика из Молдавии.
РИМ, 8 июн – РИА Новости. Одну из крупнейших фабрик по производству сигарет ликвидировали сотрудники Финансовой гвардии на севере Италии: две производственные линии под руководством банды украинцев изготавливали от 2 до 5 миллионов сигарет в день, сообщил РИА Новости представитель силового ведомства.
Незаконное производство было обнаружено в городе Спилимберго в области Фриули-Венеция-Джулия.
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"Конфискованы две производственные линии, 78 тонн табака и 25 миллионов пачек контрафактных сигарет. Только благодаря захваченному табаку могло быть выпущено 3,9 миллиона пачек сигарет, что принесло бы прибыль в размере приблизительно 20 миллионов евро. Весь завод мог производить от 2 до 5 миллионов сигарет в день", - сказал собеседник агентства.
Подпольное предприятие размещалось в нескольких промышленных ангарах и было оснащено системой видеонаблюдения, позволявшей контролировать как внутренние помещения, так и прилегающую территорию. Для обеспечения работы оборудования использовались мощные дизельные генераторы, с помощью которых организаторы скрывали реальное потребление электроэнергии.
В ходе операции были арестованы семь человек: шесть техников - граждан Украины и водитель грузовика из Молдавии. Как сообщили в Финансовой гвардии, подозреваемые пытались забаррикадироваться внутри здания и уничтожить мобильные телефоны до прибытия правоохранителей.
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