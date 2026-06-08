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Истребители НАТО сбили беспилотник над Латвией - РИА Новости, 08.06.2026
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11:10 08.06.2026 (обновлено: 12:28 08.06.2026)
Истребители НАТО сбили беспилотник над Латвией

Истребители НАТО сбили беспилотник в воздушном пространстве Латвии

© AP Photo / Mindaugas KulbisИстребитель НАТО Eurofighter Typhoon
Истребитель НАТО Eurofighter Typhoon - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Истребитель НАТО Eurofighter Typhoon. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Истребители НАТО уничтожили беспилотник над Латвией.
  • Утром в трех областях страны, граничащих с Россией, объявляли воздушную тревогу.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Военные самолеты НАТО уничтожили беспилотник над Латвией, сообщили вооруженные силы этой страны.
«

"Истребители союзников успешно сбили дрон, который вошел в воздушное пространство Латвии", — написала пресс-служба армии в соцсети Х.

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Утром в понедельник ВС республики объявляли воздушную тревогу в трех областях, граничащих с Россией. Вскоре ее отменили.
До этого в Латвии несколько раз падали дроны ВСУ. Седьмого мая они повредили нефтебазу в городе Резекне. При этом руководитель центра управления кризисными ситуациями Арвис Зиле заявил, что теперь республика живет в новой реальности.
Москва ранее сделала Латвии, Литве и Эстонии специальное предупреждение из-за предоставления воздушного пространства для украинских БПЛА.
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