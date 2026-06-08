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Суд отклонил жалобу Euroclear на немедленное исполнение решения по иску ЦБ - РИА Новости, 08.06.2026
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14:48 08.06.2026 (обновлено: 14:54 08.06.2026)
Суд отклонил жалобу Euroclear на немедленное исполнение решения по иску ЦБ

Суд отклонил апелляцию Euroclear на немедленное исполнение решения по иску ЦБ РФ

© AP Photo / Sylvain PlazyЗдание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе
Здание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Sylvain Plazy
Здание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Euroclear Bank на определение Арбитражного суда Москвы об обращении к немедленному исполнению решения о взыскании по иску Банка России с бельгийского банка порядка 200 миллиардов евро убытков, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - приводится в карточке дела результат заседания, прошедшего в закрытом режиме.
Арбитражный суд Москвы 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро. Несколько дней спустя, 26 мая, суд своим определением по заявлению Банка России привел решение к немедленному исполнению.
Суд 2 июня выдал Банку России исполнительный лист на исполнение этого решения.
Активы Банка России были заморожены после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. Их основной объем – по оценке ЦБ, порядка 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды – хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.
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Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Euroclear
 
 
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