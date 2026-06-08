Суд отклонил жалобу Euroclear на немедленное исполнение решения по иску ЦБ

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Euroclear Bank на определение Арбитражного суда Москвы об обращении к немедленному исполнению решения о взыскании по иску Банка России с бельгийского банка порядка 200 миллиардов евро убытков, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - приводится в карточке дела результат заседания, прошедшего в закрытом режиме.

Арбитражный суд Москвы 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро. Несколько дней спустя, 26 мая, суд своим определением по заявлению Банка России привел решение к немедленному исполнению.

Суд 2 июня выдал Банку России исполнительный лист на исполнение этого решения.