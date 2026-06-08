Mehr опровергло свое сообщение о взрывах в Исфахане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Агентство Mehr ранее сообщило о взрывах в Исфахане.
- Позже агентство опровергло свои сообщения, заявив, что за последний час взрывов в Исфахане не было.
ТЕГЕРАН, 8 июн - РИА Новости. Агентство Mehr опровергло свои данные о взрывах, якобы прогремевших в городе Исфахан в центральной части Ирана.
Ранее в понедельник агентство сообщало о взрывах в Исфахане, не приводя подробностей.
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"За последний час взрывов в Исфахане не было", - говорится в уточненном сообщении агентства.
Вечером 7 июня Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля. Атака последовала через несколько часов после заявлений в Иране о том, что Тегеран ответит на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута. Позже Армия обороны Израиля заявила об ударах по военным целям в центральной и западной частях Ирана. Иран в ответ продолжил обстрелы израильской территории.